S.A. 16:15 Bando imprese per efficientamento energetico Sul piatto 29 milioni di euro da destinare a due tipologie di intervento: l’efficientamento energetico dei processi produttivi delle imprese e la promozione dell’utilizzo di energia rinnovabile e sistemi di accumulo, principalmente attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici



CAGLIARI - A partire dalle ore 10 di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, le imprese sarde interessate potranno presentare le domande per accedere agli incentivi destinati all’efficientamento energetico e all’autoconsumo, stanziati dall’avviso pubblico a sportello 2025 pubblicato dall’Assessorato dell’Industria a ottobre dello scorso anno. Sul piatto 29 milioni di euro da destinare a due tipologie di intervento: l’efficientamento energetico dei processi produttivi delle imprese e la promozione dell’utilizzo di energia rinnovabile e sistemi di accumulo, principalmente attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici.



«Un’occasione da non perdere per abbattere in modo significativo i costi delle bollette, che rappresentano da sempre un elemento di forte criticità per il sistema produttivo isolano, e nel contempo favorire la giusta transizione energetica attraverso la riduzione dell’impatto ambientale”, sottolinea l’assessore dell’Industria Emanuele Cani. “Il bando stanzia una prima tranche di quasi 30 milioni di incentivi per l’annualità 2025 – aggiunge - a cui seguiranno nel 2026 altri bandi per oltre 100 milioni di euro».



I destinatari del finanziamento sono le micro, piccole e medie imprese appartenenti ai settori manifatturiero, servizi di alloggio, gestione impianti sportivi, commercio, riparazione e lavaggio autoveicoli ed estrattivo-cave. I contributi, a fondo perduto, vanno da un minimo di 20mila euro a un massimo di 500mila se in regime di esenzione GBER (regolamento UE di esenzione per categoria) e fino al tetto concedibile se in regime De Minimis. L’avviso, già presentato a Olbia e a Cagliari, sarà illustrato il 12 marzo prossimo ad Abbasanta, alle ore 10.30 presso il Centro Servizi Losa, e il 13 marzo a Sassari, sempre alle ore 10.30, presso l’Incubatore d’Imprese di Porto Torres. Per richiedere il contributo c’è tempo fino al 30 giugno 2026.