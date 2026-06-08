Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Cor 19:52
Progetti innovativi: 7 milioni per le imprese
Sardegna Ricerche dà il via al bando che punta a favorire la collaborazione tra aziende per aiutarle a diventare sempre più competitive su un mercato in continua trasformazione. Non solo: l’agenzia regionale sta avviando un corso di accompagnamento
Progetti innovativi: 7 milioni per le imprese

CAGLIARI - L’obiettivo è quello di favorire l’introduzione di innovazioni di processo, di prodotto, organizzative e di mercato, in coerenza con le aree individuate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Sardegna – S3 per aumentare e rafforzare le competenze delle imprese.
«Il sostegno all’innovazione è uno dei pilastri portanti di Sardegna Ricerche che negli anni è diventata un punto di riferimento per il sistema economico isolano» – ha dichiarato Carmen Atzori, Direttrice generale di Sardegna Ricerche - «La velocità delle trasformazioni tecnologiche impone un cambio di passo e l’agenzia regionale è pronta alla sfida con una serie di bandi e strumenti pensati per sostenere le imprese».

Le risorse sono articolate in due linee principali: 3 milioni di euro destinati ai raggruppamenti di imprese e 4 milioni di euro per le attività singole che abbiano aderito ai Progetti di innovazione collaborativa ammessi a finanziamento. Possono beneficiare dell’Avviso le aggregazioni di MPMI costituite con Contratto di Rete e le MPMI in forma singola che abbiano partecipato a un PIC ammesso a finanziamento.

I progetti dovranno essere realizzati in Sardegna e riguardare settori riconosciuti come prioritari dalla Strategia S3 regionale. Per le imprese singole che hanno aderito a un progetto di innovazione collaborativa ammesso a finanziamento, i progetti devono avere un valore compreso tra 25.000 e 100.000 euro. Per le aggregazioni, la dimensione progettuale è compresa tra 150.000 e 300.000 euro.
L’Avviso “Aiuti per progetti di collaborazione per l’innovazione”, è approvato nell’ambito del PR Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 1 “Competitività intelligente”, Obiettivo specifico Os1.i) “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”, Azione 1.1.2 “Reti di collaborazione tra imprese e circuito della conoscenza”.
28/5Protezione Civile: fondi regionali ai Comuni
14/5Sassari blinda i fondi PNRR
27/4Lotta a insetti e ratti: ripartiti i fondi
22/4135 milioni contro povertà e disuguaglianze
26/3Fondo complementare: 100 milioni ai Comuni
20/3Gal Barbagia: short list progettazione
18/33,3 milioni per rafforzare centri antiviolenza
5/3Fondo da 300mila euro ai comuni sardi
27/2Bando imprese per efficientamento energetico
23/2«Zes, Alghero si faccia trovare pronta»
« indietro archivio finanziamenti »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)