Progetti innovativi: 7 milioni per le imprese

I progetti dovranno essere realizzati in Sardegna e riguardare settori riconosciuti come prioritari dalla Strategia S3 regionale. Per le imprese singole che hanno aderito a un progetto di innovazione collaborativa ammesso a finanziamento, i progetti devono avere un valore compreso tra 25.000 e 100.000 euro. Per le aggregazioni, la dimensione progettuale è compresa tra 150.000 e 300.000 euro.

L’Avviso “Aiuti per progetti di collaborazione per l’innovazione”, è approvato nell’ambito del PR Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 1 “Competitività intelligente”, Obiettivo specifico Os1.i) “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”, Azione 1.1.2 “Reti di collaborazione tra imprese e circuito della conoscenza”.

Le risorse sono articolate in due linee principali: 3 milioni di euro destinati ai raggruppamenti di imprese e 4 milioni di euro per le attività singole che abbiano aderito ai Progetti di innovazione collaborativa ammessi a finanziamento. Possono beneficiare dell’Avviso le aggregazioni di MPMI costituite con Contratto di Rete e le MPMI in forma singola che abbiano partecipato a un PIC ammesso a finanziamento.