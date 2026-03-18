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Cor 15:27
Gal Barbagia: short list progettazione
avviso pubblico per la costituzione di una short list di soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione nell’ambito dei fondi SIE, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo Plus, cui affidare eventuali incarichi a supporto dell’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale
<i>Gal</i> Barbagia: short list progettazione

OROTELLI - Il Gal Barbagia ha pubblicato l’avviso pubblico per la costituzione di una short list di soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione nell’ambito dei fondi SIE, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo Plus, cui affidare eventuali incarichi a supporto dell’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale e dell’implementazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) da adottare come Organismo Intermedio del PR Sardegna FSE+ 2021-2027.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento della capacità amministrativa e organizzativa del GAL, chiamato a svolgere funzioni sempre più rilevanti nella gestione delle politiche territoriali integrate e degli strumenti di sviluppo locale partecipativo. L’avviso punta a creare un elenco di professionalità altamente qualificate da cui poter attingere, in base alle esigenze operative connesse alle attività di gestione, controllo, monitoraggio, rendicontazione e supporto amministrativo.

Le candidature possono riguardare tre distinte unità organizzative: Unità di Gestione (UdG), Unità di Controllo (UdC) e Unità Amministrativo-Contabile (UAC). Possono presentare domanda esclusivamente persone fisiche in possesso dei requisiti indicati nell’avviso e di una documentata esperienza professionale nell’ambito dei fondi SIE, in particolare del FSE. Le domande dovranno essere inviate entro il 18 giugno 2026 alle ore 23:59 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo gal@pec.galbarbagia.it, allegando la documentazione richiesta e rispettando le modalità di trasmissione previste.

Il GAL Barbagia precisa che l’inserimento nella short list non determina alcuna graduatoria di merito né alcun diritto all’affidamento di incarichi, ma costituisce uno strumento di selezione e consultazione di profili professionali qualificati, funzionale alla corretta attuazione delle attività previste dalla programmazione 2023-2027 e fino al termine di validità della lista, fissato al 31 dicembre 2029. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici del GAL all’indirizzo info@galbarbagia.it o al numero 0784 789056.
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