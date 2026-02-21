Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaFinanziamenti › «Zes, Alghero si faccia trovare pronta»
Cor 9:22
«Zes, Alghero si faccia trovare pronta»
Le dichiarazioni del coordinatore di Fratelli d’Italia Pino Cardi, e del capogruppo consiliare Alessandro Cocco, sui fondi messi a disposizione dal Governo Meloni per le zone industriali nel mezzogiorno
«<i>Zes</i>, Alghero si faccia trovare pronta»

ALGHERO - «Il Governo Meloni continua a dimostrare con i fatti di credere nello sviluppo del Mezzogiorno e della Sardegna» dichiarano Pino Cardi, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Alghero, e Alessandro Cocco, capogruppo consiliare. «I 300 milioni di euro stanziati attraverso la Struttura di missione ZES per il finanziamento di infrastrutture nelle aree industriali del Sud rappresentano un’occasione concreta anche per la Sardegna e per Alghero».

L’avviso pubblico, finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027, è destinato ai Comuni con più di 5.000 abitanti dotati di aree PIP e ai Consorzi industriali, per interventi su viabilità, infrastrutture e servizi pubblici a supporto delle aree produttive. Un elemento di particolare rilievo è la forma del contributo a fondo perduto, che garantisce certezza delle risorse e rapidità di attuazione.

«Non parliamo di annunci o propaganda – proseguono Cardi e Cocco – ma di risorse vere, già messe a disposizione degli enti locali. Ora la differenza la farà la capacità progettuale delle Amministrazioni. Alghero non può permettersi di perdere questa opportunità». Fratelli d’Italia chiede all’Amministrazione comunale di attivarsi immediatamente per predisporre progetti adeguati, capaci di intercettare i finanziamenti e migliorare concretamente le infrastrutture a servizio delle imprese. «Se vogliamo attrarre investimenti e rafforzare la competitività territoriale – concludono – dobbiamo farci trovare pronti. Il Governo sta facendo la sua parte. Ora tocca al Comune dimostrare di avere visione e capacità operativa».
