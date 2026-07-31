S.A. 16:46 Pomeriggio di fuoco, elicotteri in zona Filibertu Isola in fiamme nel pomeriggio di oggi a nord e sud. Le situazioni più gravi si registrano a Padru, Alghero e Pimentel. Disagi alla viabilità nella strada Dei Due Mari. Elicotteri e canadair in azione





Articolo in aggiornamento ALGHERO - Pomeriggio di fuoco in Sardegna: tra il nord e il sud dell’Isola. Le situazioni più gravi si registrano a Padru, Alghero e Pimentel, dove il Corpo Forestale sta coordinando le operazioni di spegnimento con il supporto di elicotteri e, nel caso del rogo in Gallura, anche di due Canadair. Il rogo di Alghero sta interessando la località C. Filibertu, disagi alla viabilità nella strada dei Due Mari. Sono intervenuti gli elicotteri delle basi operative di Bosa e Anela, sotto il coordinamento del Dos della Stazione Forestale di Alghero.