S.A. 18:12

Abbanoa restituisce a Regione 281 milioni di euro

Abbanoa ha restituito alla Regione i soldi dell’aiuto di Stato concesso nel 2013 più gli interessi: 231.300.094,00 euro saldate telematicamente questa mattina



Saranno, infatti, i Comuni i protagonisti della gestione del servizio: con la restituzione dell’Aiuto di Stato, si concretizzerà anche la rivoluzione nell’assetto societario di Abbanoa. I 342 Municipi soci avranno complessivamente circa l’86 per cento del capitale sociale rispetto all’attuale quota di poco inferiore al 30 per cento. Non solo: in questi mesi nessun Comune ha esercitato il diritto di recesso per l’uscita da Abbanoa. Era un’opzione contemplata nell’operazione di ridistribuzione delle quote che avrebbe consentito anche di monetizzare le azioni possedute.



Allo stesso tempo nessun creditore si è opposto alla diminuzione del capitale sociale. Il più grosso anzi, la Banca europea per gli investimenti, non ha avuto nulla da eccepire come pure la Commissione europea. La restituzione ha, infatti, seguito le rigide regole europee in materia di restituzione degli aiuti di Stato, ivi inclusi i corposi interessi. Come assicurato in tutti gli incontri istituzionali che si sono susseguiti (se ne parlò la prima volta in una riunione del Consiglio comunale di Fonni nel gennaio del 2025 per poi concludere con diversi incontri con tutti i sindaci anche tramite il Consiglio delle Autonome locali), la restituzione è avvenuta senza alcun riflesso sull’operatività di Abbanoa, senza alcun rialzo sulle tariffe e senza alcuna limitazione agli investimenti per l’efficientamento delle infrastrutture.

CAGLIARI - "L’operazione è stata inviata correttamente". Poche parole tecniche per un passaggio storico. Abbanoa ha restituito alla Regione i soldi dell’aiuto di Stato concesso nel 2013 più gli interessi: 231.300.094,00 euro saldate telematicamente questa mattina tramite un bollettino "PagoPa" alla presenza del presidente del CdA Giuseppe Sardu, del direttore finanziario Antonio Mulas e il direttore generale Stefano Sebastio. La restituzione, dovuta, modifica gli assetti societari e accredita il modello di gestione pubblica come possibile soluzione anche per il futuro idrico della Sardegna, su cui si è chiaramente espressa l’amministrazione regionale, e in primis la Presidente Alessandra Todde, assieme all’Ente di Governo d’Ambito (EGAS) e ai comuni soci nelle assemblee di dicembre 2025 e di aprile 2026.