S.A. 19:54 Piano giovani: 80 milioni da Regione Con NEWGENS e con la programmazione STEP collegata, la Regione mette in campo circa 80 milioni di euro per creare nuove opportunità di lavoro, formazione, ricerca e innovazione per le nuove generazioni



CAGLIARI - La Giunta regionale ha approvato il Piano NEWGENS, il primo programma straordinario della Regione Sardegna dedicato ai giovani, con l’obiettivo di rafforzare l’occupazione qualificata, sostenere l’alta formazione e accompagnare la crescita di competenze strategiche per lo sviluppo dell’Isola. Con NEWGENS e con la programmazione STEP collegata, la Regione mette in campo circa 80 milioni di euro per creare nuove opportunità di lavoro, formazione, ricerca e innovazione per le nuove generazioni. «Per troppo tempo i giovani sardi hanno vissuto la scelta tra inseguire le proprie aspirazioni professionali e restare nella propria terra. Con NEWGENS vogliamo cambiare questa prospettiva - dichiara la presidente della Regione, Alessandra Todde -. Il nostro obiettivo è costruire una Sardegna capace di valorizzare i talenti, offrire opportunità di qualità e competere nei settori più innovativi. Vogliamo che chi nasce o si forma qui possa trovare le condizioni per realizzare il proprio progetto di vita senza essere costretto a lasciare l’Isola. E vogliamo anche creare le condizioni perché chi è partito possa scegliere di tornare, riportando in Sardegna competenze, esperienza e innovazione».



Il provvedimento, proposto dall’Assessorato del Lavoro d’intesa con l’Assessorato della Pubblica Istruzione, rappresenta uno dei più importanti investimenti regionali sul capitale umano realizzati negli ultimi anni e punta a creare opportunità concrete di lavoro stabile, formazione avanzata, autoimpiego, ricerca e innovazione. Il Piano NEWGENS dispone di una dotazione di 44,2 milioni di euro e sarà attuato attraverso ASPAL. Le risorse sono articolate lungo cinque direttrici principali: incentivi all’occupazione e alla stabilizzazione dei giovani; sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese giovanili innovative; tirocini extracurriculari e percorsi di mobilità formativa e professionale, anche internazionale; servizi di orientamento specialistico, accompagnamento e presa in carico attraverso la rete dei Centri per l’Impiego; percorsi di alta formazione costruiti in collaborazione con università, enti di ricerca e sistema produttivo.



Tra le novità più significative, la Regione ha stabilito che i tirocini sostenuti dal Piano potranno riconoscere un’indennità mensile lorda fino a 1.000 euro, con l’obiettivo di favorire una più ampia partecipazione dei giovani ai percorsi di inserimento professionale e di garantire condizioni coerenti con le migliori pratiche nazionali. Accanto a NEWGENS, ulteriori 35,9 milioni di euro della programmazione STEP saranno destinati a rafforzare l’ecosistema regionale dell’innovazione e delle competenze avanzate. Le risorse finanzieranno percorsi di formazione specialistica, interventi di upskilling e reskilling per occupati e disoccupati, incentivi alle assunzioni nelle filiere tecnologiche strategiche, strumenti di microcredito per startup innovative e lavoro autonomo, borse di ricerca, contratti di ricerca, master, percorsi di alta specializzazione e dottorati nei settori delle tecnologie digitali e deep tech, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie.



Un ruolo centrale sarà affidato al sistema universitario sardo, con il coinvolgimento delle Università di Cagliari e Sassari nei programmi di alta formazione e nei percorsi dottorali dedicati agli ambiti tecnologici strategici, con l’obiettivo di rafforzare il collegamento tra ricerca, innovazione e tessuto produttivo regionale. NEWGENS nasce infatti con una visione integrata che considera la mobilità formativa e professionale come un’opportunità di crescita e non come una perdita per il territorio, promuovendo il rientro delle competenze e il loro reinvestimento nel sistema economico e sociale dell’Isola. Attraverso servizi dedicati dei Centri per l’Impiego e dell’ASPAL, il Piano accompagnerà i giovani nella definizione dei propri percorsi di studio, formazione e lavoro, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di professionalità qualificate.