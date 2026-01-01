Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaCultura › Alghero Capitale della Cultura. Dopo 10 anni, la nuova sfida
Cor 7:55
Alghero Capitale della Cultura
Dopo 10 anni, la nuova sfida
A distanza di circa dieci anni la Città di Alghero è pronta e matura per rilanciare la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029: l´idea sostenuta dal Partito democratico e annunciata in aula dalla capogruppo Gabriella Esposito
Alghero Capitale della Cultura. Dopo 10 anni, la nuova sfida

ALGHERO - Dopo L'Aquila (2026), Pordenone (2027) e Ancona (2028), la città di Alghero - a distanza di oltre 10 anni - potrebbe nuovamente concorrere per l'ambito scettro di Capitale Italiana della Cultura del 2029. A rilanciare l'idea la capogruppo del Partito democratico, Gabriella Esposito - già assessora alla Cultura nel 2017, quando l'allora Amministrazione guidata dal sindaco Mario Bruno arrivò ad un passo dal riconoscimento (la città di Alghero risultò la più votata dal pubblico e superata dalla scelta della giuria soltanto da Palermo [GUARDA]).

Non una boutade, ma una decisione cresciuta grazie all'ambizione e all'esperienza già maturata dalla città, capace di coinvolgere un intero territorio, grazie alle bellezze paesaggistiche che rendono Alghero unica. «Scelta che gode del pieno sostegno del Partito democratico: rimettere al centro la città come spazio di confronto, identità e visione condivisa. Alghero vuole ambire a questo titolo, e deve smettere di pensarsi come una città stagionale e iniziare a comportarsi come una città che produce relazioni, conoscenza, identità vivida, tutto l’anno» conferma il segretario cittadino Dem e assessore alla Programmazione, Enrico Daga.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico, con tutte le sue sensibilità, oggi propone una cosa che non è scontata, che tiene aperto lo spazio del confronto, e da la rotta per la costruzione di un percorso, non con slogan ma con proposte serie. E questo nel clima presente nel Paese, è già un atto di responsabilità democratica. «Perché è facile usare la parola “cultura” molto più difficile è costruire le condizioni perché una città diventi davvero un luogo che investe nei giovani, nella scuola, nello sport, nella ricerca, nelle produzioni, nell' inclusione, tenendo insieme centro e periferie, con l'idea di evitare che tutto si riduca a mero consenso immediato» chiude Daga. La sfida è servita.

Nella foto: Gabriella Esposito
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
22/4Il libro di Neria De Giovanni a Sa Die de Sa Sardigna
15/4Itinerari in Sardegna: tappa nel Meilogu
11/4San Francesco tra Iglesias e Oristano
4/4Musica, cinema e cultura a Palazzo d’Usini
2/4Cultura e partecipazione: fondi per nuovi progetti
1/4Studentesse francesi a scuola ad Alghero
26/3110mila euro per 4 illustri personaggi sardi
24/3Open day di sceneggiatura fumettistica
20/3Correllengua Agermanat: presentazione ad Alghero
21/3Tempio si fa in 3 per il Teatro Tenda
« indietro archivio cultura »
29 aprile
Sbatte contro il muro e resta incastrata in auto
28 aprile
Palazzine di Fertilia, interviene l´Aeronautica
29 aprile
Sostegno strutturale per il Parco di Porto Conte



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)