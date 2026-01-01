Cor 7:55 Alghero Capitale della Cultura

Dopo 10 anni, la nuova sfida A distanza di circa dieci anni la Città di Alghero è pronta e matura per rilanciare la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029: l´idea sostenuta dal Partito democratico e annunciata in aula dalla capogruppo Gabriella Esposito







Non una boutade, ma una decisione cresciuta grazie all'ambizione e all'esperienza già maturata dalla città, capace di coinvolgere un intero territorio, grazie alle bellezze paesaggistiche che rendono Alghero unica. «Scelta che gode del pieno sostegno del Partito democratico: rimettere al centro la città come spazio di confronto, identità e visione condivisa. Alghero vuole ambire a questo titolo, e deve smettere di pensarsi come una città stagionale e iniziare a comportarsi come una città che produce relazioni, conoscenza, identità vivida, tutto l’anno» conferma il segretario cittadino Dem e assessore alla Programmazione, Enrico Daga.



Il gruppo consiliare del Partito Democratico, con tutte le sue sensibilità, oggi propone una cosa che non è scontata, che tiene aperto lo spazio del confronto, e da la rotta per la costruzione di un percorso, non con slogan ma con proposte serie. E questo nel clima presente nel Paese, è già un atto di responsabilità democratica. «Perché è facile usare la parola “cultura” molto più difficile è costruire le condizioni perché una città diventi davvero un luogo che investe nei giovani, nella scuola, nello sport, nella ricerca, nelle produzioni, nell' inclusione, tenendo insieme centro e periferie, con l'idea di evitare che tutto si riduca a mero consenso immediato» chiude Daga. La sfida è servita.



Nella foto: Gabriella Esposito ALGHERO - Dopo L'Aquila (2026), Pordenone (2027) e Ancona (2028), la città di Alghero - a distanza di oltre 10 anni - potrebbe nuovamente concorrere per l'ambito scettro di Capitale Italiana della Cultura del 2029. A rilanciare l'idea la capogruppo del Partito democratico, Gabriella Esposito - già assessora alla Cultura nel 2017, quando l'allora Amministrazione guidata dal sindaco Mario Bruno arrivò ad un passo dal riconoscimento (la città di Alghero risultò la più votata dal pubblico e superata dalla scelta della giuria soltanto da Palermo [ GUARDA ]).Non una boutade, ma una decisione cresciuta grazie all'ambizione e all'esperienza già maturata dalla città, capace di coinvolgere un intero territorio, grazie alle bellezze paesaggistiche che rendono Alghero unica. «Scelta che gode del pieno sostegno del Partito democratico: rimettere al centro la città come spazio di confronto, identità e visione condivisa. Alghero vuole ambire a questo titolo, e deve smettere di pensarsi come una città stagionale e iniziare a comportarsi come una città che produce relazioni, conoscenza, identità vivida, tutto l’anno» conferma il segretario cittadinoe assessore alla Programmazione, Enrico Daga.Il gruppo consiliare del Partito Democratico, con tutte le sue sensibilità, oggi propone una cosa che non è scontata, che tiene aperto lo spazio del confronto, e da la rotta per la costruzione di un percorso, non con slogan ma con proposte serie. E questo nel clima presente nel Paese, è già un atto di responsabilità democratica. «Perché è facile usare la parola “cultura” molto più difficile è costruire le condizioni perché una città diventi davvero un luogo che investe nei giovani, nella scuola, nello sport, nella ricerca, nelle produzioni, nell' inclusione, tenendo insieme centro e periferie, con l'idea di evitare che tutto si riduca a mero consenso immediato» chiude Daga. La sfida è servita.Nella foto: Gabriella Esposito