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Sassari: arrestato latitante per omicidio

Nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio, la Polizia di Stato di Sassari ha rintracciato e arrestato un cittadino pakistano destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso dall’Interpol per il reato di omicidio, commesso nel Paese d’origine

SASSARI - L’intervento è stato effettuato dagli operatori della Squadra Volante che, durante un servizio di prevenzione e controllo nel centro cittadino, in via Tavolara, hanno proceduto all’identificazione di un gruppo di cittadini stranieri. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno consentito di individuare uno dei soggetti come destinatario di un rintraccio internazionale. Accompagnato presso gli uffici della Questura, il fermato è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici che hanno permesso di confermarne con certezza l’identità e la corrispondenza con il soggetto ricercato dalle autorità estere.





Sotto il coordinamento della dirigente della Squadra Volante, Virginia Martinazzi, è stata immediatamente attivata la complessa procedura prevista dagli articoli 715 e 716 del Codice di Procedura Penale in materia di arresto provvisorio a fini estradizionali. Sono state avviate le interlocuzioni con la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari – e con il Ministero della Giustizia, autorità competente per la successiva gestione della procedura di estradizione.

L’autorità giudiziaria competente ha disposto nell’immediatezza il trattenimento dell’uomo presso la Casa Circondariale di Bancali. Successivamente, all’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha confermato la legittimità dell’operato della Polizia di Stato, disponendo la liberazione dell’interessato con applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.





L’operazione assume particolare rilievo poiché ha richiesto la gestione, in tempi estremamente rapidi, di una procedura particolarmente articolata e poco frequente nella realtà territoriale sassarese. L’attività svolta testimonia l’elevato livello di preparazione degli operatori della Polizia di Stato e la capacità degli uffici della Questura di Sassari di affrontare con efficacia anche procedure complesse di rilievo internazionale, garantendo il pieno raccordo tra autorità di polizia e autorità giudiziaria. L’esito dell’intervento conferma inoltre l’importanza dell’attività di controllo del territorio quale fondamentale strumento di prevenzione e contrasto alla criminalità, anche nella sua dimensione transnazionale.



