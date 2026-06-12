S.A. 20:35

Giornata del Dottorato a Sassari

Giornata del Dottorato con Telmo Pievani all’Università di Sassari. Tavola rotonda dell’ADI sulla Serendipity. Appuntamento martedì 16 giugno



La mattinata si concluderà con la consegna delle pergamene alle nuove dottoresse e dottori di ricerca e la premiazione delle due migliori tesi di dottorato. Nel pomeriggio, dalle 15:30, si terrà la tavola rotonda di dottorande e dottorandi dal titolo "Serendipity: Dottorandi a confronto sulle traiettorie impreviste della ricerca" a cura dell’ADI Sassari – Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca in Italia, in continuità con la relazione dell’ospite principale della giornata. Interverranno dottorande e dottorandi di ricerca provenienti da diversi Corsi di Dottorato dell’Ateneo, che tratteranno il tema della serendipità da differenti angolazioni: storia della filosofia, storia contemporanea, epigrafia greca, disegno, logica e filosofia della scienza, storia dell’arte e museologia, agronomia, e malattie dell’apparato cardiovascolare. L’evento è aperto al pubblico.

SASSARI - La "Giornata del Dottorato" dell’ateneo di Sassari si svolgerà martedì 16 giugno dalle 10:00, nell’aula magna di piazza Università, con la partecipazione del filosofo della scienza e divulgatore Telmo Pievani. L’evento, organizzato dalla Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di Sassari, si aprirà con i saluti del Magnifico Rettore Gavino Mariotti e di Eugenio Garribba, Direttore della Scuola di Dottorato; seguirà la lectio magistralis di Telmo Pievani, intitolata "L’inatteso nella scienza: una teoria della serendipità". Pievani è professore ordinario di Filosofia della prima cattedra di Filosofia delle scienze biologiche in Italia presso l’Università di Padova, evoluzionista, pioniere della disciplina nonché volto noto della comunicazione scientifica. Sullo stesso tema Pievani ha già pubblicato nel 2021 il testo "Serendipità. L’inatteso nella scienza" (ed. Raffaello Cortina).