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Pink Flamingos, tappa ad Alghero
Tappa algherese per il gruppo di cicliste che hanno fronteggiato il cancro e intendono percorrere la Sardegna in lungo e largo a bordo di una bicicletta per sostenere le donne che hanno vissuto un percorso di malattia e di cura oncologica, stimolandole a raggiungere nuovi traguardi
Pink Flamingos, tappa ad Alghero

ALGHERO – Tappa nel Nord ovest Sardegna per le Pink Flamingos, il gruppo di cicliste che hanno fronteggiato il cancro e intendono percorrere la Sardegna in lungo e largo a bordo di una bicicletta per sostenere le donne che hanno vissuto un percorso di malattia e di cura oncologica, stimolandole a raggiungere nuovi traguardi.

Sono una ventina le donne del progetto "Pink Flamingos" che domenica 14 giugno partiranno dall’ospedale "Microcitemico" di Cagliari per raggiungere l’ospedale N.S. Bonaria di San Gavino, per poi passare ad Arborea e Bosa, e raggiungere, lunedì 15 giugno, intorno alle ore 15.00, l’ospedale "Marino" di Alghero e proseguire martedì 16 giugno, a Sassari e Ozieri (appuntamento all’ospedale Segni alle ore 15.00) dove verranno accolte dai rappresentanti e operatori sanitari della Asl di Sassari, per poi proseguire la volata verso Olbia, Nuoro, Lanusei, e concludere il tour il 20 giugno a Cagliari al Parco di Molentargius.

«La quinta edizione di un ideale gemellaggio tra noi e gli ospedali oncologici presenti nel territorio – dichiara Cristina Concas, presidente/ciclista della ASD Flamingo’s Roads – con la nostra avventura vorremmo unirli idealmente in un viaggio che dal capoluogo toccherà tutte le strutture di riferimento dell’Isola, con l’obiettivo di quest’anno che punta a raccogliere fondi per la costruzione di una palestra destinata ai bambini dell’ospedale Microcitemico di Cagliari».
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