S.A. 21:52

La spiaggia di Bosa Marina accessibile e inclusiva

L’intervento prevede l’installazione di passerelle accessibili, sedie JOB per la balneazione assistita, solarium dedicati e ulteriori attrezzature finalizzate a garantire una maggiore inclusività e fruibilità dell’arenile da parte di residenti e visitatori con esigenze specifiche



«Abbiamo partecipato al bando regionale con l’obiettivo di offrire un servizio concreto e molto atteso dalla comunità. Con l’approvazione del progetto possiamo ora procedere in tempi rapidi affinché le dotazioni siano disponibili già nel corso di questa stagione estiva», ha dichiarato l’assessora ai Servizi sociali, Maura Marongiu. «L’obiettivo è consentire a tutti di vivere il mare senza ostacoli, rendendo Bosa Marina sempre più accogliente e accessibile». Il sindaco, Alfonso Marras, esprime soddisfazione per l’approvazione del progetto: «L’intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nelle politiche comunali dedicate all’inclusione e al miglioramento della qualità dei servizi offerti sul territorio».

BOSA - Passerelle, servizi e attrezzature specifiche saranno installate nella spiaggia di Bosa Marina per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’arenile per le persone con disabilità. Questo grazie al progetto approvato ieri dalla Giunta comunale e finanziato con un contributo regionale di 62.500 euro, ottenuto dal Comune di Bosa tramite un bando della Regione Sardegna per la fruizione dei litorali, rivolto ai Comuni costieri. L’intervento prevede l’installazione di passerelle accessibili, sedie JOB per la balneazione assistita, solarium dedicati e ulteriori attrezzature finalizzate a garantire una maggiore inclusività e fruibilità dell’arenile da parte di residenti e visitatori con esigenze specifiche.