Llibres Llibres presenta Matteo Porru

ALGHERO - L’appuntamento è per le 19,00 nello spazio all’aperto della libreria Cyrano (Via Vittorio Emanuele, 11).

Il movimento di idee, di persone, di storie, è un aspetto fondante della società sarda. Così come la relazione con l’altro e con l’altrove, e soprattutto con sé stessa. Ma quanto tutto ciò è stato ed è difficile e ostacolato dallo stato delle cose, delle sovrastrutture assenti e delle percezioni della Sardegna agli occhi di chi la vive o l’ha vissuta? Si può vedere l’isola come un contenitore di possibilità anziché un contenuto di valore che va sempre più svuotandosi? C’è un modo per abbracciare un mondo plurale?

L’esperienza del viaggio può aiutarci a capire l’assenza di confini, nonostante quelli fisici, e ad apprezzare un’interezza che è figlia della distanza. Matteo Porru disegna la geografia di un’isola che non è più ferma, e non aspira più a esserlo. Con i contributi del sociologo Bachisio Bandinu, dei musicisti Paolo Fresu e Moses Concas, dello stilista Antonio Marras, della giornalista Virginia Saba e della Presidente della Regione Autonoma della Sardegna Alessandra Todde.





Matteo Porru è nato a Roma nel 2001. Autore di romanzi e saggi, è drammaturgo, sceneggiatore, autore televisivo. Ha vinto, tra i tanti riconoscimenti, il Premio Campiello Giovani e il Grand Prix du Livre. Giornalista e conduttore Rai. Alla sua vita è dedicato il documentario Matte, disponibile su RaiPlay. Per Il Maestrale ha pubblicato, a due voci con Bachisio Bandinu, Domani è un altro mondo. Dieci domande per la Sardegna che verrà (2024).





Llibres Llibres è espressione del festival Dall’altra parte del mare, organizzato dall’Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e patrocinato e sostenuto dal Comune di Alghero, dalla Regione Sardegna e dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma Salude & Trigu.