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Cor 15:08
«FlixBus, un risultato concreto»
Il Coordinamento di Fratelli d’Italia Alghero esprime soddisfazione per l’avvio della prima linea FlixBus in Sardegna, che collegherà quotidianamente Alghero, Sassari, Oristano, Sanluri e Cagliari, garantendo inoltre un collegamento diretto con gli aeroporti di Fertilia ed Elmas
«FlixBus, un risultato concreto»

ALGHERO - Il Coordinamento di Fratelli d’Italia Alghero esprime soddisfazione per l’avvio della prima linea FlixBus in Sardegna, che collegherà quotidianamente Alghero, Sassari, Oristano, Sanluri e Cagliari, garantendo inoltre un collegamento diretto con gli aeroporti di Fertilia ed Elmas.

Si tratta di un servizio importante che migliora la mobilità interna dell’Isola, favorisce il turismo e offre nuove opportunità di collegamento ai cittadini e ai visitatori. «Un risultato che premia l’impegno portato avanti dall’onorevole Salvatore Deidda, che con determinazione ha lavorato per superare gli ostacoli che fino ad oggi avevano impedito l’arrivo di FlixBus in Sardegna, promuovendo un confronto costante con l’azienda e sostenendo la necessità di garantire all’Isola servizi moderni e competitivi».

«L’arrivo di FlixBus rappresenta un primo passo verso un sistema di trasporti più efficiente e integrato. Auspichiamo che questo progetto possa crescere ulteriormente, ampliando la rete dei collegamenti e contribuendo allo sviluppo economico e turistico della Sardegna».
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