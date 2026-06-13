Cor 11:42

«Di Nolfo usa il dramma per propaganda»

«Servono serietà istituzionale e rispetto delle regole». Intervento di Marco Di Gangi, componente del direttivo di Fratelli d’Italia Alghero e Responsabile regionale del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia Sardegna

«Ancora più inquietante è il linguaggio utilizzato quando si arriva a definire indistintamente militari israeliani in licenza come persone con "le mani sporche di sangue", attribuendo responsabilità collettive in modo sommario e pericoloso. Condannare ogni violazione del diritto internazionale, auspicare la fine delle ostilità e difendere le popolazioni civili coinvolte nel conflitto è doveroso. Ma è profondamente sbagliato trasformare tutto questo in una campagna di boicottaggio indiscriminato verso cittadini di uno Stato democratico, utilizzando toni estremi e richieste che non hanno alcun fondamento giuridico».





«Da responsabile regionale del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia ritengo inoltre gravissimo che si continui a considerare il turismo come terreno di scontro ideologico, mettendo in discussione il principio fondamentale secondo cui la Sardegna deve restare una terra aperta, accogliente e capace di distinguere tra il necessario giudizio politico sui governi e il rispetto dovuto alle persone. La Sardegna non può diventare il luogo in cui qualche esponente politico locale tenta di improvvisarsi ministro degli Esteri, utilizzando vicende internazionali drammatiche per costruire visibilità personale. Più che occuparsi impropriamente di politica estera internazionale, sarebbe opportuno che chi siede nel Consiglio regionale concentrasse il proprio impegno sui problemi della Sardegna, dei sardi e del territorio che è chiamato a rappresentare. Su questioni così delicate servirebbero responsabilità, equilibrio e rispetto delle istituzioni. Purtroppo, ancora una volta, qualcuno ha scelto soltanto la strada della propaganda» chiude Di Gangi.

ALGHERO - «Leggo con stupore la lettera inviata dal consigliere regionale Valdo Di Nolfo nella quale si chiede addirittura la chiusura dei collegamenti aerei tra la Sardegna e Israele, arrivando a pretendere che ENAC revochi slot aeroportuali a voli charter provenienti da quel Paese. Siamo di fronte all’ennesimo esempio di propaganda ideologica costruita sulla pelle di una tragedia internazionale che meriterebbe, invece, equilibrio, serietà e senso delle istituzioni. È bene ricordare che una mozione approvata dal Consiglio regionale della Sardegna rappresenta certamente un atto di indirizzo politico, ma non attribuisce alla Regione alcun potere di intervenire sul traffico aereo internazionale, di bloccare collegamenti con Stati esteri o di imporre decisioni ad enti nazionali come ENAC. Sostenere il contrario significa ignorare consapevolmente il quadro istituzionale oppure tentare di alimentare confusione nell’opinione pubblica». Così Marco Di Gangi, componente del direttivo di Fratelli d’Italia Alghero e Responsabile regionale del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia Sardegna.