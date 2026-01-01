S.A. 9:50 Cns Yachts Alghero in mostra a Porto Rotondo L´azienda algherese festeggia 50 anni di attività nella vendita di imbarcazioni e partecipa nei prossimi giorni alla V edizione della Fiera Nautica di Sardegna



ALGHERO - Come da tradizione, Cns Yachts azienda sarda con sede ad Alghero e in Costa Smeralda (Porto Rotondo) e leader nella vendita di imbarcazioni fino ai 80 piedi, partecipa alla V edizione della Fiera Nautica di Sardegna 2026, in programma dal 7 al 10 Maggio presso la suggestiva Marina di Porto Rotondo, evento di riferimento nel settore della nautica. Fondata nel 1976, Cns raggiunge quest’anno uno straordinario traguardo: festeggia 50 Anni di eccellenza nautica e passione per il mare offrendo una selezione esclusiva di imbarcazione e catamarani a motore in qualità di dealer ufficiale di prestigiosi marchi tra cui Prestige Yachts, Jeanneau, Idea Marine e Yamaha. Le Imbarcazione in esposizione saranno: Prestigerebbero Yachts M48 (Catamarano a motore), Jenneau Cap Camarat 12.5 Wa, Cap Camarat 10.5 Wa, Cap Camarat 9.0 Wa, Cap Camarat 7.5 Wa e Merry Fisher 695 S2.