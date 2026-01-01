Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaCronacaEconomia › Carburanti alle stelle in Sardegna
Cor 13:07
Carburanti alle stelle in Sardegna
La Ugl Sarda lancia l’allarme sul caro carburanti e chiede un intervento urgente da parte del Governo e della Regione Sardegna per contrastare l’impennata dei prezzi di benzina e gasolio che sta colpendo lavoratori e famiglie
Carburanti alle <i>stelle</i> in Sardegna

SASSARI - Negli ultimi giorni si registra infatti un aumento significativo dei prezzi alla pompa, con rincari che in molti casi appaiono scollegati dall’andamento reale dei mercati energetici e che alimentano il sospetto di fenomeni speculativi, non solo da parte di alcune compagnie petrolifere ma anche da parte di singoli distributori.

Una situazione che rischia di avere ricadute pesanti sul tessuto economico e sociale, soprattutto in un territorio come la Sardegna dove migliaia di lavoratori sono costretti ogni giorno a percorrere molti chilometri per raggiungere il proprio posto di lavoro. «Non è accettabile che il peso di questi aumenti ricada ancora una volta sui lavoratori e sulle famiglie. Serve piena trasparenza sui prezzi alla pompa e controlli immediati per verificare eventuali speculazioni» dichiara Simone Testoni, Segretario UGL.

Il sindacato chiede quindi un intervento immediato delle istituzioni per monitorare l’andamento dei prezzi dei carburanti e adottare misure concrete a tutela del potere d’acquisto dei cittadini.
La UGL continuerà a vigilare sulla situazione, affinché venga garantita maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi e vengano tutelati i lavoratori che ogni giorno utilizzano l’automobile per spostarsi e lavorare.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
5/3Fotovoltaico con procedure semplificate: le aree
3/3Sardegna, il mondo produttivo si mobilita
2/3Challenge Next Stop con mille studenti
2/3Nel Nord Sardegna nasce il polo della creatività
20/23600 imprese nei comuni montani della Sardegna
19/2Inflazione in calo ma famiglie sarde più fragili
14/2Porto Torres: entra nel vivo il progetto Claster
13/2Nove eventi internazionali per le imprese sarde
5/2Economia circolare: voucher per progetti pilota
2/2Intelligenza Artificiale: roadshow a Sassari
« indietro archivio economia »
10 marzo
Sulla Sassari-Alghero a 211 km/h
10 marzo
Soft skills per l’oncologia del futuro
10 marzo
«Voli winter, l´idea piace lavoriamo insieme»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)