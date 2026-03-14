Cor 12:22 Terziario: Brichetto guida l´Ente Bilaterale Cambiano i vertici dell’Ente Bilaterale del Terziario del Nord Sardegna. L’organismo paritetico, pilastro del comparto economico più rilevante del territorio, ha definito la squadra che guiderà l’istituto per il prossimo quadriennio. Al centro dell´agenda: welfare, sicurezza e formazione gratuita per imprese e lavoratori



SASSARI - Il nuovo assetto vede Salvatore Brichetto (Confcommercio) nel ruolo di presidente, affiancato dal vice Pierfranco Piredda (Fisascat-Cisl). Consiglio Direttivo: Oltre a Brichetto e Piredda, ne fanno parte Massimo Cadeddu, Maurizio Zolesi e Gianni Russo (Collegio dei Revisori) per Confcommercio Nord Sardegna; Maddalena Ruiu (Filcams Cgil) e Cristiano Ardau (UilTucs-Uil). Assemblea degli Associati: Sebastiano Casu (presidente regionale e di Confcommercio nord Sardegna ), Maddalena Ruiu e Danilo Deiana (Filcams Cgil), Pierfranco Piredda (segretario generale Fisascat-Cisl) e Cristiano Ardau (segretario generale Uiltucs-Uil Sardegna).



Il neopresidente Brichetto ha sottolineato l'importanza di un ente vicino alle reali esigenze produttive, ringraziando il presidente uscente Cristiano Ardau per il lavoro svolto. «Assumere la presidenza dell’Ente Bilaterale del Terziario del Nord Sardegna rappresenta per me un grande onore e una profonda responsabilità — ha dichiarato Salvatore Brichetto — che intendo portare avanti con impegno, ringraziando della fiducia riposta da tutte le parti, in primis dalla mia associazione Confcommercio Nord Sardegna. In un momento in cui il mondo del lavoro è attraversato da sfide complesse e in continua evoluzione, ritengo essenziale rafforzare il ruolo dell’Ente come punto di riferimento per il dialogo tra le parti sociali, la promozione della formazione, la tutela della sicurezza e il sostegno al welfare contrattuale e sono certo che — sottolinea Salvatore Brichetto — , grazie alla collaborazione attiva di tutte le componenti, potremo migliorare un modello di bilateralità moderno, efficace e vicino alle reali esigenze del mondo produttivo essendo affiancato in questo mandato da una squadra di persone giovani, competenti e di esperienza».



L'Ente, nato nel 2004, continua a proporsi come un'unione strategica tra le anime del settore: i lavoratori (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-Tucs) e le imprese (Confcommercio). «La bilateralità di settore con i suoi servizi resi – prosegue il concetto sottolineato e ribadito dal vicepresidente Pierfranco Piredda – devono rappresentare un’opportunità; non un’ulteriore tassa ma un vantaggio reale di valore aggiunto per le aziende e i lavoratori». Oltre alla formazione e alla sicurezza , l'organismo garantisce servizi essenziali come le conciliazioni, i pareri di conformità e il supporto dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST).