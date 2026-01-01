Cor 9:18 Nova, il programma per l´Italia Progressista Oltre 100 partecipanti a Sassari per “Nova. Parola all’Italia”: Quindici tavoli di lavoro per costruire dal basso il programma della coalizione progressista: L’iniziativa si è svolta con successo contemporaneamente in 100 province italiane



SASSARI - Si è svolto sabato a Sassari, presso l’Oratorio San Giovanni Bosco, l’evento territoriale di “Nova. Parola all’Italia”, il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle per contribuire alla costruzione del programma della coalizione progressista attraverso l’ascolto diretto delle cittadine e dei cittadini. L’iniziativa si è svolta contemporaneamente in 100 province italiane e ha registrato a Sassari una partecipazione ampia e trasversale, con oltre 100 persone presenti tra cittadini, associazioni, rappresentanti del mondo del lavoro, della cultura, del sociale, dell’impresa e della formazione.



L’evento è stato organizzato con il metodo dell’Open Space Technology, una metodologia partecipativa che mette al centro il confronto libero e la costruzione condivisa delle proposte. Nessun palco, nessun programma predefinito: sono stati i partecipanti a proporre direttamente i temi di discussione, scegliendo in quali gruppi di lavoro confrontarsi e contribuire. Nel corso della giornata sono stati attivati 15 tavoli di lavoro, nei quali sono emersi temi considerati prioritari per il territorio e per il Paese. Tra gli argomenti maggiormente discussi: sanità, ambiente, parità di genere ed eliminazione dei pregiudizi, trasporti marittimi e continuità territoriale con la Sardegna, insieme a lavoro, diritti sociali, giovani, inclusione e sviluppo territoriale.



Tutti i contributi emersi durante i gruppi di lavoro sono stati raccolti in un instant report che entrerà a far parte del percorso nazionale di costruzione programmatica. «Quello che si è aperto oggi a Sassari è stato uno spazio reale di ascolto e partecipazione – sottolineano gli organizzatori –. Persone diverse, esperienze diverse e punti di vista differenti hanno scelto di confrontarsi e costruire insieme. È questo il senso di NOVA: riportare le persone dentro i processi decisionali e dimostrare che un altro modo di fare politica è possibile». Il percorso proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori momenti di confronto e restituzione, fino alla definizione delle proposte che confluiranno nel lavoro programmatico della coalizione progressista.