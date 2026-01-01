Cor 10:36 I cori del Canepa tra Guastavino e Ramirez Il 20 maggio un concerto diretto da Andrés Bugallo per I mercoledì del Conservatorio: Il Canepa vola idealmente in Argentina per il prossimo appuntamento della rassegna



SASSARI - Il Canepa vola idealmente in Argentina per il prossimo appuntamento della rassegna I mercoledì del Conservatorio, fissato per il 20 maggio alle 19 nella sala Pietro Sassu. I cori delle classi di Esercitazione corale e di Musica corale e direzione di coro porteranno il pubblico nel Paese del Sud America con il concerto Carlos Guastavino, Ariel Ramirez. Origine comune, percorsi diversi, momento culminante di una masterclass tenuta al Conservatorio sassarese dal docente Andrés Bugallo. Il seminario è dedicato all’approfondimento storico e compositivo di alcune tra le opere corali più significative di Carlos Guastavino e Ariel Ramírez, due compositori centrali per la musica argentina del Novecento.



Il progetto intende mettere in luce il rapporto tra musica folklorica argentina e linguaggio accademico, attraverso l’analisi e l’esecuzione di pagine che, pur partendo da una radice culturale comune, sviluppano percorsi espressivi differenti.

Il programma del concerto, diretto da Andrés Bugallo, prevede l’esecuzione di brani di Carlos Guastavino per coro misto a cappella, coro maschile, coro femminile e coro misto con pianoforte e la celebre Misa Criolla di Ariel Ramírez. A esibirsi saranno il Coro della classe di Esercitazioni Corali della docente Claudia Dolce e il coro della classe di Musica corale e direzione di coro del docente Davide Troìa. Le parti solistiche saranno affidate al tenore Federico Di Chiara e al baritono Francesco Scognamillo. Completano l’organico Lucas Emiliano De Simone Tavani al charango, la docente Kseniia Nikitina ed Emanuele Marongiu al pianoforte, Luigi Alberti e Giorgia Cabeccia alle percussioni, Sara Beccu ed Eleonora Denegri ai flauti, Daniela Sirigu al fagotto. Il concerto è a ingresso gratuito.



Andrés Bugallo ha fondato e diretto numerose formazioni corali in Argentina. Ha diretto importanti opere del repertorio corale, da Brahms a Mozart, da Beethoven a Bach e Mendelssohn fino alla Misa Criolla e a Navidad Nuestra di Ariel Ramírez, esibendosi in prestigiose sale argentine come il Teatro Colón, il Teatro Argentino e il Centro Culturale Kirchner. È stato direttore ospite ai festival di musica antica negli Stati Uniti. Ha fatto parte del gruppo vocale internazionale Opus Cuatro, con cui ha realizzato tournée in Sud America e in diversi Paesi europei.