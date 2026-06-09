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Cor 10:38
Riapre la chiesetta dei pescatori di Stintino
Dopo circa cinquant’anni dall’ultima celebrazione religiosa, la chiesetta dei pescatori della Tonnara Saline ha riaperto ufficialmente le sue porte ai fedeli
Riapre la chiesetta dei pescatori di Stintino

STINTINO - Si sono concluse nella serata di ieri, con una straordinaria partecipazione di popolo, le celebrazioni per il Corpus Domini a Stintino, protagoniste di una giornata storica sospesa tra fede, identità e memoria ritrovata. Dopo circa cinquant’anni dall’ultima celebrazione religiosa, la chiesetta dei pescatori della Tonnara Saline ha infatti riaperto ufficialmente le sue porte ai fedeli, regalando alla comunità stintinese e ai suoi nuovi abitanti un momento di altissima commozione.

L’evoluzione di un territorio: dalla pesca al turismo. L’antico edificio sacro, di proprietà del Comune di Stintino, custodisce le radici più profonde del territorio. Un tempo l’economia locale ruotava interamente attorno alla Tonnara e al duro lavoro di generazioni di uomini e donne dediti alla pesca e all’inscatolamento del tonno. Oggi lo scenario economico è radicalmente mutato: le rotte dei tonni sono cambiate e l’antica struttura produttiva si è trasformata in un vivace villaggio turistico. Tuttavia, il mutamento economico non ha cancellato il passato; al contrario, ha dato vita a una nuova e sorprendente forma di devozione e appartenenza.

«La riapertura al culto della chiesetta delle Saline rappresenta un atto di profondo rispetto per la nostra storia e un omaggio doveroso alle generazioni che ci hanno preceduto edificando l’identità di Stintino», ha dichiarato la Sindaca, Rita Limbania Vallebella.
«Vedere la nostra comunità, arricchita oggi dai proprietari del villaggio e dalla loro neonata associazione, riappropriarsi con così tanta emozione di questo luogo del cuore dopo mezzo secolo di silenzio, è un momento che tocca l’anima di tutti noi. Come amministrazione abbiamo voluto fortemente questa restituzione prima ancora dei lavori di restauro strutturale, perché la memoria e la devozione dei cittadini, vecchi e nuovi, non potevano più attendere».
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