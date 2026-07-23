S.A. 23:23 Riesplode la cabina elettrica di via Machin Era già accaduto lo scorso anno nella stessa via del centro storico. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Disagi all’illuminazione pubblica nella zona circostante



ALGHERO - Una cabina elettrica è scoppiata in via Machin nella serata di oggi. Era già accaduto lo scorso anno nella stessa via del centro storico. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Disagi all’illuminazione pubblica nella zona circostante. In città emerge ancora una volta il tema di adeguare le infrastrutture al sovraccarico estivo di utenza e temperature.