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S.A. 14:25
Ad Alghero ritornano i Concerts d’Estiu
Nel primo dei due appuntamenti, in programma sabato 25 luglio, alle 21, ad Alghero, saranno tre i cori che porteranno la musica corale popolare sarda e catalana per le vie del Centro Storico
Ad Alghero ritornano i <i>Concerts d’Estiu</i>

ALGHERO - Ritornano ad Alghero i "Concerts d’Estiu", cartellone di concerti itineranti dedicati alla musica popolare di tradizione organizzati dal Coro Polifonico Algherese all’interno della 30esima edizione di Estudi Polifonic, il programma di concerti organizzato dalla storica associazione algherese sotto la direzione artistica del maestro Ugo Spanu, che accompagnerà gli appassionati lungo tutto l’anno con le sue diverse rassegne. Nel primo dei due appuntamenti, in programma sabato 25 luglio, alle 21, ad Alghero, saranno tre i cori che porteranno la musica corale popolare sarda e catalana per le vie del Centro Storico: doppio appuntamento in Piazza Ginnasio e Piazza del Teatro, e che accompagneranno appassionati, turisti e curiosi nella Cattedrale di Santa Maria dove, alle 22, è prevista un’esibizione conclusiva.

Protagonisti dell’appuntamento di sabato saranno il Coro de Iddanoa Monteleone, diretto dal maestro Paolo Carta, il Coro Prendas de Armonias di Mampiada, diretto dal maestro Claudio Deledda, e il Coro Polifonico Algherese, diretto da Ugo Spanu.
Il Coro de Iddanoa Monteleone, già operante dal 1978, si ricompone nel febbraio 1995 su iniziativa di un gruppo di appassionati. Costituitosi in associazione culturale nel 1999, ha quale fine principale quello di rivalutare e rivivere le tradizioni popolari della Sardegna in generale e quelle del canto in particolare. Il coro è suddiviso in quattro voci: tenori primi (boghe), tenori secondi (mesa ’oghe), baritoni (contra) e bassi (bassu), armonizzate nel rispetto della tipica e antichissima struttura sarda, fatta risalire dagli studiosi all’Ottavo-Settimo secolo a.C., impostata su uno schema rigido e ripetitivo, elementare, ma di effetto. Oltre ai brani della tradizione popolare (sacra e profana), il coro esegue brani inediti, musicando poesie dei vari poeti sardi e in particolare del villanovese Remundu Piras (considerato il più grande poeta improvvisatore della Sardegna) e del Canonico Giovanni Delogu-Ibba (vissuto nel 1700 e parroco per cinque lustri di Villanova Monteleone, autore del "Index Libri Vitae" e di numerosi "gosos").

Ha partecipato ad innumerevoli sagre paesane in Sardegna, oltre che a diversi programmi televisivi locali e a rassegne e festivals in varie località del Continente e all’estero. Il coro femminile Prendas de Armonias nasce nel giugno 2012 . Lo scopo dell’associazione è lo studio, la ricerca e la pratica del canto corale e della musica in generale, con particolare riguardo alla tradizione popolare. Nel 2016 ha portato avanti un lavoro di ricerca, conclusosi con la realizzazione del libro/cd "Prendas" che racchiude melodie popolari femminili della tradizione mamoiadina. L’Associazione è molto attiva anche per quanto riguarda le iniziative proposte dal Comune di Mamoiada, raccolti fondi Wwf e Telefono azzurro e si impegna da quattordici anni a organizzare due appuntamenti fissi, la rassegna estiva "In S’ammentu" e il "Concerto di Natale".
Estudi Polifònic gode del contributo del programma strategico della Camera di Commercio di Sassari "Salude & Trigu", del contributo della Fondazione di Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione Alghero e del patrocinio del Comune di Alghero. L’appuntamento è quindi per sabato 25 luglio, alle 21, con lo spettacolo che partirà da Piazza Ginnasio e si concluderà in Cattedrale.

Nella foto: Coro di Iddanoa Monteleone
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