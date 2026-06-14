Cor 12:39

Tenta l’irruzione a casa dei genitori: arrestato ad Alghero

Provvidenziale il tempestivo intervento dei carabinieri di Alghero che hanno fermato l’uomo in procinto di introdursi nell’abitazione dei genitori: fermato per maltrattamenti





L’intervento dei militari dell’Arma è scaturito a seguito di una richiesta pervenuta al numero unico di emergenza 112, che segnalava un soggetto, in forte stato di alterazione, che stava tentando di forzare la porta di un’abitazione ubicata nel centro cittadino, al fine di farvi accesso. Giunti tempestivamente sul luogo, i Carabinieri hanno accertato che l’uomo, dopo aver scavalcato la recinzione del giardino di pertinenza dell’immobile, aveva danneggiato alcuni oggetti e le piante presenti, tentando di forzare la porta dell’abitazione dei propri genitori che, fortemente spaventati, si erano rifugiati all’interno al fine di sottrarsi all’aggressione da parte del figlio. L’uomo è stato quindi prontamente bloccato e posto in sicurezza dai militari dell’Arma che hanno inoltre appurato che lo stesso, nel recente passato, si era reso responsabile di analoghi violenti episodi ai danni dei propri genitori.





Espletate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, l’arrestato è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sassari, dove ha atteso la celebrazione dell’udienza di convalida, a seguito della quale all’uomo è stato imposto il divieto di avvicinamento ai propri genitori a una distanza minima di almeno 500 metri.





ALGHERO - Nel corso della tarda serata di giovedì ad Alghero, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, unitamente a personale della Stazione di Alghero, hanno arrestato in flagranza di reato un individuo poiché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e violazione di domicilio aggravata.