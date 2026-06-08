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Dolianova: 10mila piante di marijuana in serra
Maxi-piantagione di cannabis rinvenuta dai militari del Comando Provinciale di Cagliari, del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Dolianova, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna” di Abbasanta
Dolianova: 10mila piante di marijuana in serra

DOLIANOVA - Il blitz è scattato nella serata di ieri: militari del Comando Provinciale di Cagliari, del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Dolianova, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna” di Abbasanta, hanno fatto irruzione nella serra scoprendo circa 10.000 piante di canapa indiana, di altezza compresa tra i 150 e i 180 centimetri, tutte in avanzato stato di maturazione.

Nel corso delle attività sono stati sorpresi sul posto e bloccati due uomini, ritenuti responsabili della gestione della struttura: si tratta di un agricoltore cinquantenne di Dolianova e di un pastore cinquantottenne di Pimentel, entrambi già noti alle Forze di Polizia. Per i due si configurerebbe l’ipotesi di reato di produzione di sostanze stupefacenti.

L’intera area e la relativa piantagione sono state poste sotto sequestro. Nella mattinata il personale specializzato del Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) eseguirà ulteriori campionamenti tecnici per stabilire le caratteristiche qualitative dello stupefacente. Già informata l’Autorità Giudiziaria che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per gli indagati, i quali, al termine delle formalità di rito, sono stati accompagnati in carcere a Uta.
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