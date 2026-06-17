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S.A. 9:10
Porto Torres: sequestrati 60 kg di prodotti vegetali
Sottoposto a controllo un passeggero di 45 anni, di nazionalità marocchina ma residente in Sardegna, proveniente dal Marocco via Barcellona. Dopo lo sbarco dalla nave nel porto di Porto Torres, sono stati rinvenuti all’interno del proprio veicolo circa 60 kg di prodotti vegetali privi di etichettatura
Porto Torres: sequestrati 60 kg di prodotti vegetali

PORTO TORRES - Nell’ambito delle costanti attività antifrode, nei giorni scorsi, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Reparto Locale di Porto Torres, hanno sottoposto a controllo un passeggero di 45 anni, di nazionalità marocchina ma residente in Sardegna, proveniente dal Marocco via Barcellona. Dopo lo sbarco dalla nave nel porto di Porto Torres, sono stati rinvenuti all’interno del proprio veicolo circa 60 kg di prodotti vegetali di varia natura, (cocomeri, meloni, patate e cipolle), privi di etichettatura che ne attestasse l’origine, la specie, e della relativa certificazione fitosanitaria.

I vegetali sottoposti a sequestro amministrativo sono custoditi presso i depositi doganali di Porto Torres, in attesa delle analisi igienico-sanitarie del fitopatologo dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna, in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625, per contrastare l’introduzione nel territorio dell’Unione Europea di organismi nocivi e di agenti patogeni infestanti per le specie autoctone.
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