S.A. 19:33 Sassari ospita il Congresso Internazionale ICTEC ICTEC è tra gli appuntamenti più rilevanti della comunità scientifica internazionale nell’ambito dello studio dei metalli in traccia e del suo impatto sulla salute umana, sull’ambiente e sull’alimentazione



SASSARI - L’Università degli Studi di Sassari ospita dal 24 al 26 giugno lo svolgimento di ICTEC2026 – International Cadmium and Trace Elements Conference, l’autorevole congresso scientifico internazionale dedicato alla ricerca sul cadmio ed elementi in traccia nell’ambiente, negli ecosistemi e nella salute umana. L’evento è organizzato dall’Università degli Studi di Sassari (UniSS) in collaborazione con ISRCT – International Society for Research on Cadmium and Trace Elements Toxicity, coordinato dal professor Roberto Madeddu, Chairman del congresso. Mercoledì 24 dalle 11:00, in aula Magna, si terrà la cerimonia ufficiale di apertura alla presenza del Rettore Gavino Mariotti, poi i lavori proseguiranno nel pomeriggio nella sala conferenze dell’ERSU in via Coppino 19 dalle 14:30 alle 18:45 e per le intere giornate del 25 e 26 giugno.



Lo studio degli elementi in traccia – metalli come cadmio, piombo, arsenico, mercurio e molti altri presenti nell’ambiente in concentrazioni anche minime – è diventato uno dei temi scientifici più urgenti e trasversali del nostro tempo. L’accumulo di questi elementi nei suoli, nelle acque, nella catena alimentare e nell’aria che respiriamo non riguarda soltanto la comunità scientifica: è una questione che tocca direttamente la vita quotidiana di milioni di persone, la salute delle generazioni future e la sostenibilità dei nostri ecosistemi. Esposizioni prolungate anche a basse concentrazioni di metalli in traccia sono oggi associate a patologie croniche, disturbi dello sviluppo nei bambini e negli adolescenti, malattie cardiovascolari e oncologiche. In un contesto globale segnato da industrializzazione crescente, cambiamento climatico e pressione sulle risorse naturali, comprendere il comportamento di questi elementi nell’ambiente e i loro effetti sull’organismo umano è diventato imprescindibile per definire politiche sanitarie, normative ambientali e strategie di prevenzione efficaci.



ICTEC è tra gli appuntamenti più rilevanti della comunità scientifica internazionale nell’ambito dello studio dei metalli in traccia e del suo impatto sulla salute umana, sull’ambiente e sull’alimentazione. L’edizione 2026 accoglierà studiosi ricercatori, docenti universitari, esperti ambientali e rappresentanti istituzionali provenienti da ogni parte del mondo, con delegazioni attese da Europa, Stati Uniti, Giappone, India, Brasile, Canada e molti altri paesi dei vari continenti. La presenza di studiosi di tale calibro fa di ICTEC2026 uno degli eventi scientifici di maggior rilievo mai ospitati in Sardegna, sulla tematica del cadmio e dei metalli in traccia proiettando l’Ateneo sassarese e l’intera isola al centro del dibattito scientifico globale su uno dei temi ambientali più urgenti del nostro tempo. «Ospitare ICTEC2026 a Sassari rappresenta motivo di grande soddisfazione per il nostro Ateneo e per l’intero territorio», dichiara Roberto Madeddu. «La presenza di studiosi provenienti da tutto il mondo testimonia il valore delle attività di ricerca sviluppate dall’Università di Sassari e offre un’importante occasione di confronto scientifico sui temi della salute ambientale, della sostenibilità e della tutela della salute pubblica. Siamo certi che il congresso contribuirà a rafforzare le collaborazioni internazionali e a promuovere ulteriormente il ruolo della Sardegna nel panorama della ricerca scientifica internazionale».



Il congresso si svolgerà a Sassari, tra l’Aula Magna dell’Ateneo sassarese, dove è prevista l’inaugurazione il 24 mattina, e la sala congressi dell’ERSU, dove sono previste circa cento presentazioni scientifiche. Il programma prevede sessioni plenarie con keynote speaker di fama internazionale, presentazioni orali e sessioni poster su tematiche quali il monitoraggio ambientale dei metalli pesanti, gli impatti sulla salute delle popolazioni esposte, le nuove tecnologie di bonifica e le più recenti politiche di regolamentazione europee e globali. ICTEC2026 avrà un impatto significativo sull’avanzamento della ricerca scientifica: il confronto diretto tra le principali scuole di pensiero mondiali favorirà la nascita di nuove collaborazioni internazionali, accelererà la condivisione di dati e metodologie innovative e contribuirà a definire l’agenda scientifica globale sul tema degli elementi in traccia per i prossimi anni. Ampio spazio sarà riservato ai giovani ricercatori, con sessioni dedicate, mentorship e premi per le migliori comunicazioni, nell’ottica di costruire la prossima generazione di esperti del settore.