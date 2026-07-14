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Sassari, l’Ateneo al vertice nazionale

Censis 2026/27: l’Università di Sassari è prima tra i medi atenei statali italiani. Con un punteggio complessivo di 93,2, l’Ateneo sassarese guida la graduatoria nazionale

SASSARI – L’Università degli Studi di Sassari conquista il primo posto nella Classifica Censis 2026/27 dedicata ai medi atenei statali italiani, confermandosi tra le realtà universitarie più performanti del Paese. Con un punteggio complessivo di 93,2, l’Ateneo sassarese guida la graduatoria nazionale davanti all’Università Politecnica delle Marche (92,8) e alle Università di Trento e Udine (92,7), raggiungendo il miglior risultato della propria storia nelle classifiche Censis. Il risultato premia un percorso di crescita fondato sul miglioramento continuo della qualità della didattica, dei servizi agli studenti, delle infrastrutture, dell’internazionalizzazione e della comunicazione digitale, parametri che costituiscono il cuore della valutazione Censis.





Particolarmente significativo è il confronto con la precedente edizione della classifica. Il punteggio generale dell’Università di Sassari passa da 88,8 a 93,2 punti, registrando una crescita netta che consente all’Ateneo di raggiungere la vetta della graduatoria nazionale dei medi atenei statali. Il miglioramento interessa numerosi indicatori strategici: le borse di studio e gli interventi a favore degli studenti crescono da 92 a 95 punti, mentre la voce comunicazione e servizi digitali compie un balzo particolarmente rilevante, passando da 79 a 107 punti, a testimonianza degli investimenti effettuati nel rafforzamento della presenza digitale e dei canali di relazione con studenti e futuri iscritti. Cresce anche l’internazionalizzazione, che passa da 84 a 85 punti, mentre restano stabili su livelli di eccellenza sia le strutture (110 punti) sia i servizi agli studenti (84 punti).





Il primato nazionale non è il frutto di una singola eccellenza, ma di una performance complessivamente elevata in tutti i principali indicatori analizzati. Nelle diverse aree di valutazione, l’Università di Sassari si colloca stabilmente nelle posizioni di vertice della classifica nazionale, con risultati compresi tra il primo e il quinto posto tra i medi atenei statali. Un dato che conferma la solidità dell’intero sistema universitario sassarese e l’efficacia delle strategie introdotte negli ultimi anni. Particolarmente rilevanti sono i risultati ottenuti negli ambiti direttamente riconducibili all’azione dell’Ateneo: qualità delle strutture, servizi agli studenti, apertura internazionale, innovazione digitale e capacità di comunicazione. Indicatori che riflettono gli investimenti realizzati, il lavoro delle strutture amministrative e didattiche e l’impegno dell’intera comunità universitaria nel miglioramento dell’esperienza formativa.





Tra le eccellenze dell’offerta formativa dell’Ateneo spicca ancora una volta il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, che nella classifica Censis 2026/27 si conferma al 1° posto nazionale con un punteggio di 100,5, distanziando di ben sette punti il secondo classificato, l’Università di Padova. Un risultato che consolida il prestigio nazionale e internazionale del corso. Risultati di assoluto rilievo emergono anche nelle classifiche dei corsi di laurea magistrale biennale. Nell’area medico-sanitaria e farmaceutica, l’Università di Sassari si colloca al 2° posto nazionale su 23 Atenei, con un punteggio di 94,5. Ancora più significativo il risultato nell’area Architettura e Ingegneria civile, dove l’Ateneo conquista il 2° posto nazionale con 106,5 punti, alle spalle del solo Politecnico di Milano. A questi risultati si aggiunge il 5° posto nazionale nell’area agrario-forestale e veterinaria, con un punteggio di 98,5 su 22 Atenei valutati.





Ottime performance anche nei corsi di laurea triennale. L’area Architettura e Ingegneria civile raggiunge il 4° posto nazionale su 31 Atenei, con un punteggio di 104, mentre Scienze motorie e sportive si attesta al 2° posto nazionale su 25 Atenei, con un punteggio di 102,5, confermando la qualità e la competitività dell’offerta formativa dell’Università di Sassari in ambiti disciplinari diversi e strategici. Anche sul fronte dell’occupabilità dei laureati l’Ateneo opera in un contesto che va letto tenendo conto della natura stessa dell’indicatore. A differenza di altri parametri direttamente collegati alle attività universitarie, l’occupabilità risente infatti anche di fattori esterni quali le dinamiche del mercato del lavoro, la struttura economica dei territori e i percorsi professionali intrapresi dai laureati dopo il conseguimento del titolo. In questo quadro, il risultato complessivo dell’Università di Sassari conferma la capacità dell’Ateneo di offrire una formazione solida, qualificata e competitiva, capace di preparare professionisti apprezzati in contesti lavorativi sempre più ampi e diversificati.



