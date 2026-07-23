S.A. 17:03 «Ateneo sia protagonista ad Alghero» Botta e risposta tra i consiglieri Cocco e Mulas. Da una parte il capogruppo di Fratelli d’Italia evidenzia le stesse criticità esposte dal collega del Psd’Az ma tira in ballo Comune e Regione; dall’altra Mulas punta un altro bersaglio: l’ateneo turritano e le decisioni prese negli ultimi decenni



ALGHERO - Prosegue il botta e risposta tra i due consiglieri comunali Alessandro Cocco e Christian Mulas sul rapporto tra l’Università di Sassari e la città. Da una parte il capogruppo di Fratelli d’Italia evidenzia le stesse criticità esposte dal collega del Psd’Az ma tira in ballo Comune e Regione; dall’altra Mulas punta un altro bersaglio: l’ateneo turritano e le decisioni prese negli ultimi decenni. «Alghero, in oltre vent’anni, ha fatto la sua parte, mettendo gratuitamente a disposizione dell’Ateneo tre immobili di grande prestigio nel cuore del centro storico. Un patrimonio pubblico di enorme valore che la comunità ha affidato all’Università nella convinzione che potesse diventare un motore di sviluppo culturale, urbanistico ed economico. Oggi, dopo più di due decenni, è doveroso chiedersi quali siano stati i risultati concreti. Quali progetti strutturali hanno contribuito alla riqualificazione del centro storico? Quali interventi sono stati realizzati per valorizzare il porto? Quale ricaduta tangibile ha avuto la presenza universitaria sullo sviluppo della città? Purtroppo le risposte sono poche. Anzi, c’è un dato che non può essere ignorato: gli stessi immobili concessi gratuitamente versano oggi in condizioni di evidente degrado. È un fatto che merita attenzione e che non può essere liquidato con una difesa d’ufficio dell’Università» spiega.



E ancora: «poi c’è il tema della Casa dello Studente, da anni annunciata e mai realizzata. Come si può parlare di una vera città universitaria senza garantire adeguati alloggi agli studenti, soprattutto in una facoltà che richiama giovani da tutta Italia? Nel frattempo altri territori, come Olbia, corrono e investono, mentre Alghero continua a procedere con un’inaccettabile lentezza. La politica dovrebbe avere il coraggio di chiedere conto non solo all’Amministrazione comunale, ma anche all’Università degli impegni assunti e dei risultati ottenuti. Difendere un’istituzione è giusto, ma ancora più giusto è pretendere che restituisca al territorio parte di ciò che il territorio le ha generosamente concesso. Ed è proprio qui che mi permetto una riflessione politica. Quando si viene eletti dai cittadini, non si rappresenta soltanto un partito. Si rappresenta l’intera comunità. Per questo, in certe circostanze, è necessario mettere da parte la casacca politica. Non esistono temi di maggioranza o di opposizione quando sono in gioco gli interessi di Alghero».



«Il compito di un consigliere comunale è vigilare, denunciare ciò che non funziona e avanzare proposte, indipendentemente da chi governa. Oggi Lei è agli inizi del suo percorso amministrativo e l’esperienza, con il tempo, le offrirà una visione più ampia del ruolo istituzionale che è chiamato a svolgere. Mi auguro che quella crescita la porti a difendere sempre gli interessi della città prima di qualsiasi appartenenza politica. I cittadini non chiedono slogan, classifiche o comunicati stampa. Chiedono risultati, progetti realizzati, immobili restituiti al loro decoro e un’Università che, oltre a essere motivo di prestigio, diventi finalmente un protagonista concreto dello sviluppo di Alghero. Dopo oltre vent’anni, questa è una richiesta legittima che non può più essere rinviata» chiude la nota il consigliere comunale del PSd’Az Christian Mulas.



Nella foto: il consigliere comunale Christian Mulas e il sindaco Raimondo Cacciotto