Cor 9:41 Olbia, nuovi alloggi per universitari

Saranno pronti entro l’avvio del nuovo anno accademico 2026/2027, i nuovi alloggi universitari nel polo accademico di Olbia, dove sono attivi corsi anche dell’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con il Consorzio Universitario – UniOlbia: uno smacco per Alghero, l’altra città del nord Sardegna in cui è presente Architettura e che in più di dieci anni non è riuscita a programmare le case per studenti



OLBIA - Il progetto, presentato nei giorni scorsi, prevede la realizzazione di 464 nuovi posti letto all’interno del parco del Geovillage, in un’area già esistente recuperata dal Cipnes Gallura, il consorzio per lo sviluppo economico della Gallura. Il Cool & Young Residence sarà un moderno complesso residenziale articolato in tre edifici, con 232 camere singole e doppie e una serie di servizi pensati per accompagnare la vita quotidiana di studenti e studentesse.



Finanziato dall’Unione Europea tramite il fondo NextGenerationEU, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinerà una quota significativa della nuova residenza al diritto allo studio: il 30 per cento dei posti letto, pari a 140 posti in 70 camere doppie, sarà riservato, a tariffe agevolate e calmierate, agli studenti borsisti degli Ersu di Cagliari e di Sassari. Per gli altri studenti sono previste tariffe differenziate in base alla durata del soggiorno.

Il nuovo complesso rafforza l’offerta della sede decentrata gallurese dell’Ateneo cagliaritano, incrementandone la capacità di accoglienza e l’attrattività nei confronti di studenti e studentesse provenienti sia dalla penisola sia dall’estero. L’intervento s’inserisce inoltre nella strategia dell’università diffusa, con cui UniCa mira a consolidare la propria presenza sull’intero territorio regionale. In questa prospettiva, oltre alla sede di Olbia, UniCa ha attivato corsi di laurea, master e laboratori a Nuoro, Oristano, Iglesias, Carbonia e Barumini, per un’offerta universitaria diffusa e specializzata.