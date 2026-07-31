S.A. 12:07

Franca Deriu e Angela Spanu confermate ad Uniss

Franca Deriu e Angela Spanu confermate alla guida dei dipartimenti di Scienze Biomediche e Medicina, Chirurgia e Farmacia dell’Università di Sassari



Professoressa ordinaria di Medicina Nucleare, Angela Spanu è Direttrice della Struttura Complessa di Medicina Nucleare dell’AOU Sassari. Figura di rilievo nel panorama nazionale, è attualmente Presidente dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare. Tra gli incarichi istituzionali universitari, è stata Direttrice della Scuola di Specializzazione di Medicina Nucleare, Presidente del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia e Pro-Rettrice per gli "Aspetti Medico-Sanitari". Le sue ricerche scientifiche, pubblicate su riviste internazionali indicizzate, vertono sull’impiego dell’imaging medico nucleare in ambito oncologico, endocrinologico e neurologico, sulla Radiomica e l’intelligenza Artificiale.



Nella foto: Franca Deriu

SASSARI - Continuano all’Università di Sassari le elezioni per il rinnovo dei direttori dei Dipartimenti per il triennio 2026-2029. Il Dipartimento di Scienze Biomediche ha confermato nel ruolo la professoressa Franca Deriu; anche il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia ha scelto la continuità, eleggendo per il secondo mandato consecutivo la professoressa Angela Spanu. Alla guida di Scienze Biomediche c’è ancora Franca Deriu, Professoressa ordinaria di Fisiologia; vanta un profilo scientifico di rilievo internazionale caratterizzato da un approccio integrato alle neuroscienze che spazia dallo studio dei meccanismi fisiologici alla base dell’integrazione sensorimotoria, alla neurofisiologia clinica e agli adattamenti neurali all’esercizio fisico e alla neuromodulazione. Alcuni di questi studi hanno portato alla scoperta di un riflesso nervoso, che attualmente è utilizzato in clinica a scopo diagnostico in pazienti affetti da patologie otoneurologiche e neurologiche.