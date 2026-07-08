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S.A. 19:39
Yoga, canto e teatro all’Università di Sassari
Yoga, canto e teatro: avviso dell’Università di Sassari per professionisti e associazioni. L’obiettivo è favorire il benessere della popolazione studentesca
Yoga, canto e teatro all’Università di Sassari

SASSARI - L’Università degli studi di Sassari promuove iniziative dedicate al benessere psicofisico degli studenti, con l’obiettivo di favorire la socializzazione e l’inclusione, prevenire situazioni di disagio e isolamento, sviluppare capacità espressive, comunicative e relazionali, e incentivare la partecipazione attiva alla vita universitaria. In questo quadro è stato pubblicato un avviso comparativo, per soli titoli e valutazione di una relazione progettuale, finalizzato alla progettazione e realizzazione di tre percorsi rivolti agli studenti UNISS. I tre percorsi riguardano: yoga; laboratorio teatrale; laboratorio di canto moderno. I termini per presentare domanda scadono il 31 luglio 2026. Ogni percorso dovrà prevedere almeno 30 ore complessive, articolate in non meno di 10 incontri, e dovrà essere realizzato entro il 2027. Possono partecipare professionisti singoli, associazioni culturali, associazioni sportive dilettantistiche, enti del Terzo Settore, cooperative sociali e altri operatori economici in possesso dei requisiti previsti.
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