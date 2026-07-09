S.A. 17:58 Carcere e Università: Uniss eccellenza nazionale I dati statistici confermano il primato nazionale: l’incidenza della popolazione studentesca (5,7%) è quasi il triplo della media nazionale (2,1%)



SASSARI - Il Polo Universitario Penitenziario (PUP), presentato dall’Università di Sassari come uno dei cinque progetti di ateneo nell’ambito della Terza Missione per la scorsa VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca), ha ricevuto dai valutatori dell’Agenzia ANVUR un punteggio di 38/40, che collocano il PUP Uniss nella Classe: A-ECCEZIONALE, miglior progetto di Terza Missione dell’ateneo sassarese. Questa valutazione, autonoma e rigorosa, da parte di ANVUR, ha confermato la solidità e qualità del progetto PUP, e si è basata in particolare su seguenti quattro indicatori. Dimensione sociale, economica e culturale dell’impatto (punti 10) - L’impatto è stato valutato come eccezionale grazie al fatto che è stata utilizzata, da parte del PUP, una metodologia di rendicontazione scientificamente rigorosa. L’uso dei modelli predittivi (RAND Report) permette di stimare in modo credibile l’abbattimento della recidiva, traducendo l’azione educativa in un beneficio economico tangibile: un risparmio stimato di 1,5 milioni di euro per l’erario a fronte di un investimento di soli 300k€. L’impatto non è limitato a un’élite di studenti, ma coinvolge il 95% della popolazione detenuta non iscritta tramite laboratori professionalizzanti (filiere ittiche e agro-zootecniche), democratizzando il diritto alla conoscenza e alla riabilitazione.



Rilevanza rispetto al contesto di riferimento (punti 9.5) - II PUP UNISS opera in un contesto di eccezionale complessità, gestendo una popolazione detenuta in regimi di Alta Sicurezza e 41bis (60% del totale). I dati statistici confermano il primato nazionale: l’incidenza della popolazione studentesca (5,7%) è quasi il triplo della media nazionale (2,1%). La rilevanza è ulteriormente rafforzata dal ruolo di "apripista" tecnologico: UNISS è il primo polo in Italia con il 100% delle aule cablate, avendo guidato la sperimentazione ministeriale per l’introduzione di hardware e software certificati in ambiente carcerario. Valore aggiunto per i beneficiari (punti 9.5) - Il progetto garantisce un valore aggiunto multidimensionale. Oltre al diritto allo studio, iniziative come "LiberArte" e il laboratorio teatrale basato su Shakespeare agiscono sulla riabilitazione emotiva. Fondamentale è la creazione di competenze spendibili: i percorsi formativi sulle filiere produttive locali (ittica e agricola) creano un ponte diretto con il mercato del lavoro sardo. L’estensione della formazione al personale penitenziario trasforma l’intero ecosistema carcerario, riducendo la conflittualità e migliorando la qualità della vita di tutti gli attori coinvolti.



Contributo della struttura proponente (punti 9) - L’Ateneo dimostra una capacità organizzativa e gestionale eccellente. ll passaggio da semplici protocolli bilaterali a un partenariato strutturato a 5 istituzioni (inclusi l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario e il Centro per la giustizia minorile) testimonia una leadership istituzionale solida. Il coinvolgimento attivo di 50 tutor e 20 unità di personale tecnico-amministrativo dimostra che il progetto è una componente strutturale delle attività di valorizzazione sociale delle conoscenze dell’Ateneo e non un’attività episodica. L’approccio scientifico è garantito dal monitoraggio costante delle carriere e dalla produzione editoriale dedicata ("Dentro & Fuori"). Nella presentazione del caso studio, sono state apprezzate la forza e la concretezza della visione ispiratrice e la qualità della selezione degli indicatori. Per l’Università degli Studi di Sassari, il Polo Universitario Penitenziario è motivo di orgoglio e continuerà a essere un progetto in cui investire tempo, risorse e competenze.