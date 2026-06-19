S.A. 15:00 Parco Tarragona, sabato la riapertura Sabato 20 giugno la riapertura del Parco Tarragona dopo il periodo di chiusura programmato nelle scorse settimane per consentire la rigenerazione del manto erboso



ALGHERO - È prevista per domani, sabato 20 giugno, la riapertura del Parco Tarragona dopo il periodo di chiusura programmato nelle scorse settimane per consentire la rigenerazione del manto erboso. L’intervento, coordinato dall’Assessorato alle Manutenzioni, si è reso necessario per restituire qualità e funzionalità a uno degli spazi verdi più frequentati della città, quotidianamente utilizzato soprattutto da famiglie e bambini. Le lavorazioni hanno interessato l’intera superficie erbosa del parco e si sono articolate in diverse fasi: dal taglio iniziale del prato alla fresatura del terreno, dalla distribuzione di terriccio, sabbia e ammendanti alla concimazione, fino al livellamento delle superfici, alla verifica dell’impianto di irrigazione e alla successiva semina. A queste operazioni sono seguite settimane di irrigazione controllata e manutenzione finalizzate a favorire il corretto attecchimento del nuovo tappeto erboso.



L’intervento si è reso necessario a causa del progressivo degrado del prato, determinato negli anni dall’intenso utilizzo dell’area, dal continuo calpestio e dagli stress idrici che avevano portato a un significativo diradamento del manto erboso. Per il ripristino sono state utilizzate essenze particolarmente resistenti e adatte alle caratteristiche dell’area. «Dopo la riapertura del Parco Manno, avvenuta il 16 maggio a seguito degli interventi sui viali principali, restituiamo alla cittadinanza anche il Parco Tarragona, oggetto di un importante intervento di riqualificazione del verde – dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto – Nel corso dell’anno si procederà con l’installazione di nuovi giochi e la manutenzione di quelli esistenti, e la sistemazione dell’area di sgambamento per cani, per la quale verrà modificato anche l’accesso così da consentire l’ingresso senza attraversare il parco. Si tratta di interventi che non comporteranno la chiusura dello spazio. Il 31 dicembre 2026, indicato nella cartellonistica di cantiere, rappresenta la data di conclusione del contratto di manutenzione affidato alla ditta esecutrice e non la durata della chiusura del parco. Comprendo le preoccupazioni che questa indicazione può aver generato, ma desidero rassicurare tutti i cittadini: il parco torna da subito a disposizione della comunità». Nei prossimi giorni resteranno ancora presenti alcune delimitazioni temporanee nelle aree interessate dalla semina, necessarie a limitare il calpestio e consentire il completo consolidamento del prato. L’Amministrazione monitorerà l’utilizzo degli spazi e valuterà progressivamente la rimozione delle ultime recinzioni.



«La ditta incaricata continuerà a occuparsi della manutenzione del manto erboso fino al 31 dicembre 2026, garantendo tagli periodici e tutte le cure necessarie al mantenimento del prato nelle migliori condizioni - sottolinea l’Assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro -. È importante ricordare che interventi di questo tipo possono comportare disagi temporanei, ma sono indispensabili per preservare e migliorare il patrimonio verde della città. Oggi restituiamo alle famiglie e ai bambini uno spazio rigenerato, con l’obiettivo di renderlo sempre più accogliente e fruibile per tutti».