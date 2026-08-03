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Stop cinghiali: abbattimenti a Sennori

Il Comune di Sennori ha avviato la campagna di contenimento della presenza di cinghiali nel proprio territorio, diventata un problema di sicurezza pubblica e ambientale

Il 15 giugno il sindaco di Sennori, Nicola Sassu, ha adottato emesso tempestivamente apposita ordinanza (n.66/2026) con cui recependo le indicazioni della Città Metropolitana, ha dato il via al controllo e monitoraggio del territorio coinvolgendo sia la polizia locale, sia la Compagnia barracellare, attivando anche un numero telefonico di pronto intervento e una e-mail dedicata per le segnalazioni.

Contestualmente il sindaco ha chiesto la convocazione urgente di un tavolo tecnico alla Città Metropolitana, considerato che le attività che riguardano il contenimento dei cinghiali, pur potendo essere supportate dalla polizia locale e dai barracelli, sono di competenza del Corpo forestale e fanno capo proprio alla Città Metropolitana. Un primo incontro, il 6 luglio, si è tenuto negli uffici della Città Metropolitana, e a seguito dell’esposizione delle problematiche da parte del sindaco e delle decisioni adottate, l’amministrazione di Sennori ha proceduto con sopralluoghi e mappatura del territorio comunale, alla presenza dei coadiutori iscritti al relativo Albo, dello stesso sindaco, Nicola Sassu, dell’assessore, Michele Soggia, e del comandante della polizia locale, Gabriele Oggiano.



Al termine dei sopralluoghi sono state individuate le zone idonee per effettuare le operazioni di contenimento da parte dei coadiutori autorizzati, senza creare pericolo per i cittadini. Dopo aver completato tutti gli adempimenti preliminari e aver trasmesso in data 30 luglio alla Città Metropolitana la mappatura completa del territorio comunale di Sennori in cui sono stati avvistati i cinghiali, si è proceduto con l’inizio delle operazioni. «Con l’avvio delle azioni di contenimento dei cinghiali nel nostro territorio rispondiamo in maniera concreta a una situazione che mette concretamente a rischio l’incolumità dei cittadini e che crea numerosi problemi anche di natura ambientale e di igiene pubblica», spiega l’assessore Michele Soggia. «La presenza dei cinghiali, non solo nell’agro, ma anche all’interno del nucleo urbano, stava diventando insostenibile e andavano avviate al più preso della azioni concrete».



SENNORI - Il Comune di Sennori ha avviato la campagna di contenimento della presenza di cinghiali nel proprio territorio, diventata un problema di sicurezza pubblica e ambientale. L’inizio delle operazioni ha richiesto un lungo e articolato confronto e coordinamento con la Città Metropolitana di Sassari, più volte sollecitato dal sindaco, Nicola Sassu, per affrontare il problema dei numerosi animali selvatici presenti nell’agro e, sempre più spesso, anche nelle aree urbane, con conseguenti rischi per l’incolumità dei cittadini e per l’igiene pubblica. Il 12 giugno il sindaco della Città Metropolitana ha inviato una comunicazione a tutti le amministrazioni comunali, invitando i sindaci, nello spirito di collaborazione e condivisione e cooperazione tra le istituzioni, a adottare apposita ordinanza a livello locale per il contenimento, la cattura e l’allontanamento dei cinghiali.