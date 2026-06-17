S.A. 11:50 Capo Caccia più accessibile: parcheggio e navetta Da lunedì 22 giugno sarà attivata la nuova area di sosta adiacente a Casa Gioiosa, nel cuore del Parco Naturale Regionale di Porto Conte. Contestualmente all’apertura del parcheggio entrerà in funzione il nuovo servizio navetta



ALGHERO - Un nuovo modello di accoglienza e mobilità sostenibile per uno dei luoghi simbolo della Sardegna. Da lunedì 22 giugno sarà attivata la nuova area di sosta adiacente a Casa Gioiosa, nel cuore del Parco Naturale Regionale di Porto Conte. Un intervento fortemente voluto e realizzato grazie alla stretta sinergia tra Amministrazione Comunale di Alghero, Parco di Porto Conte e Fondazione Alghero, col contributo determinante delle associazioni ambientaliste ed il fondamentale supporto della Città Metropolitana di Sassari. L’opera rappresenta una risposta concreta a problematiche che da anni interessano il promontorio di Capo Caccia, sia sotto il profilo della sicurezza stradale sia sotto quello della tutela ambientale. L’obiettivo è ridurre l’impatto antropico in una delle aree naturalistiche più pregiate del Mediterraneo, migliorando al tempo stesso la fruibilità dei principali attrattori turistici del territorio. Contestualmente all’apertura del parcheggio entrerà in funzione il nuovo servizio navetta: Le corse saranno quotidiane ogni 15 minuti, dalle ore 8 alle ore 19, con collegamenti continui da e per il promontorio di Capo Caccia.



Determinante anche il contributo della Città Metropolitana di Sassari, che provvederà al posizionamento della segnaletica lungo la strada provinciale e all’installazione di appositi dissuasori, strumenti indispensabili per regolamentare la viabilità e garantire condizioni di maggiore sicurezza per residenti e visitatori. Il parcheggio sarà gratuito per le prime quattro ore, consentendo a cittadini e turisti di lasciare comodamente il proprio veicolo e raggiungere le principali attrazioni dell’area attraverso il servizio navetta. Il costo del trasporto sarà di 5 euro a persona per andata e ritorno, con una speciale tariffa family che prevede una spesa massima di 10 euro per nucleo familiare. Una soluzione pensata per agevolare l’accesso alla Grotta di Nettuno, alla Grotta Verde e a tutte le straordinarie bellezze naturalistiche del promontorio carsico di Capo Caccia, offrendo un’esperienza di visita più confortevole, sicura e rispettosa dell’ambiente. L’iniziativa rappresenta inoltre l’avvio di una fase sperimentale che accompagnerà l’intera stagione turistica 2026. Durante questi mesi saranno monitorati attentamente i flussi di visitatori, il funzionamento del servizio, i punti di forza e le eventuali criticità, così da raccogliere dati e informazioni utili per costruire un progetto organico e duraturo dedicato alla gestione della mobilità e della fruizione di Capo Caccia.



L’obiettivo condiviso è quello di sviluppare, in stretta collaborazione con la Città Metropolitana di Sassari e con le associazioni ambientaliste del territorio, un modello innovativo capace di coniugare tutela ambientale, qualità dell’accoglienza e valorizzazione del patrimonio naturalistico. In questa prospettiva Casa Gioiosa è destinata a diventare il principale hub di accesso e smistamento per l’intero comprensorio di Capo Caccia, punto di riferimento per residenti e visitatori e centro nevralgico dei servizi dedicati alla mobilità sostenibile. A regime il progetto prevederà infatti l’attivazione di ulteriori servizi a basso impatto ambientale, a partire dalla mobilità elettrica leggera, con biciclette e altri mezzi ecocompatibili, fino alla possibilità di raggiungere l’area via mare dai diversi punti di approdo costieri del territorio. Un sistema integrato che consentirà di vivere l’esperienza di Capo Caccia in maniera ancora più comoda, sicura e rispettosa dell’ambiente, riducendo progressivamente il traffico veicolare privato in uno dei siti naturalistici più visitati della Sardegna.



«L’apertura del nuovo parcheggio e l’avvio del servizio navetta rappresentano il risultato di un importante lavoro di squadra che ha visto coinvolti numerosi soggetti istituzionali e il mondo ambientalista» sottolinea il presidente del Parco Emiliano Orrù, che ringrazia per l’impegno e il supporto tutti gli uffici tecnici, gli operatori coinvolti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’ambizioso progetto. «Si tratta di un primo passo concreto verso una gestione più moderna, sostenibile e sicura di Capo Caccia. Affronteremo questa stagione con spirito costruttivo - assicura - monitorando attentamente i risultati per costruire insieme il modello di fruizione del futuro di uno dei luoghi più preziosi del nostro patrimonio ambientale». Per il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, con questo intervento si migliora sensibilmente l’accoglienza turistica e la qualità dell’esperienza dei visitatori: «Capo Caccia rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della destinazione Alghero e meritava un sistema di accesso più efficiente, ordinato e sostenibile. La sperimentazione che avviamo quest’anno ci consentirà di raccogliere elementi preziosi per sviluppare un progetto ancora più ambizioso, in grado di integrare mobilità, servizi e valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale dell’intero comprensorio». «La gestione dei flussi turistici rappresenta una delle sfide più importanti per le destinazioni che vogliono crescere nel rispetto del territorio. Con questo progetto mettiamo al centro la sostenibilità, la sicurezza e la qualità dell’accoglienza. L’obiettivo è offrire servizi efficienti e innovativi ai visitatori, tutelando al contempo un patrimonio ambientale unico. È una scelta che guarda al futuro e che conferma la volontà dell’Amministrazione di investire in un turismo sempre più responsabile e organizzato» chiude Ornella Piras, assessora al Turismo del Comune di Alghero.