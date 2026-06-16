Cor 17:29 Palazzo Marchese si fa arancione Il Comune di Porto Torres aderisce alla campagna nazionale “m’Illumino d’Arancio” promossa dall’Associazione Fshd Italia Aps e sostenuta dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani in occasione della Giornata Internazionale della FSHD che si celebra in tutto il mondo sabato 20 giugno



PORTO TORRES - Il Palazzo del Marchese di San Saturnino, sede istituzionale del Comune, sarà quindi illuminato di arancione. Si tratta di un’importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere consapevolezza su una malattia rara e poco conosciuta: la distrofia muscolare facio-scapolo-omerale (FSHD, dall’inglese Facio-Scapulo-Humeral Dystrophy).

La FSHD si presenta prevalentemente in giovane età, colpisce una persona ogni 8000 e si caratterizza per una progressiva atrofia muscolare a partire, generalmente, dai muscoli del volto, delle spalle e delle braccia con un effetto invalidante anche sugli altri distretti muscolari portando, nel corso della vita del paziente, all’invalidità graduale e inevitabile. Attualmente non esiste una cura per la FSHD e le terapie mirano alla gestione dei sintomi e al mantenimento delle funzioni muscolari residue al fine di assicurare la migliore qualità di vita possibile ai soggetti affetti dalla patologia.

L’adesione alla campagna rientra nelle azioni dell’Amministrazione volte a manifestare solidarietà, promuovere conoscenza e stimolare l’interesse della società sull’importanza della ricerca sulla FSHD e su tutte le malattie rare.