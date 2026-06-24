Cor 9:00 Mastelli nell’Agro e nuove buste: infopoint Prosegue ad Alghero il percorso di riorganizzazione del servizio di igiene urbana previsto dal nuovo appalto: al via la consegna dei nuovi mastelli destinati alle utenze domestiche dell’agro





La distribuzione avverrà secondo il seguente calendario: Centro Sociale di Guardia Grande nelle giornate di Mercoledì 24 giugno, dalle ore 7:00 alle ore 14:00; Giovedì 25 giugno, dalle ore 7:00 alle ore 14:00. Centro Sociale di Santa Maria La Palma: Venerdì 26 giugno, dalle ore 7:00 alle ore 14:00; Sabato 27 giugno, dalle ore 7:00 alle ore 14:00

Sede comunale di Sant’Anna: Dal 29 giugno al 4 luglio, tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Contestualmente è operativo il nuovo Punto informazioni in via Tarragona 24, dove tutte le utenze domestiche potranno ritirare le buste destinate alla raccolta della plastica e della frazione organica, esclusivamente la mattina.

L’Infopoint osserverà i seguenti orari di apertura: Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00; Martedì e giovedì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; Sabato: dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Il nuovo appalto, sottoscritto a marzo, prevede un periodo di sei mesi per la completa messa a regime dei nuovi servizi, che verranno progressivamente attivati nel corso dei prossimi mesi. ALGHERO - Prosegue ad Alghero il percorso di riorganizzazione del servizio di igiene urbana previsto dal nuovo appalto. Nell’ambito di questo percorso, a partire dalla giornata odierna - 24 giugno - prenderà il via la consegna dei nuovi mastelli destinati alle utenze domestiche dell’agro, in vista dell’attivazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta, prevista dopo la stagione estiva. Edizioni Locali Cagliari Sassari Olbia Nuoro Oristano Porto Torres 23/6/2026 «Rifiuti, direzione giusta ad Alghero» «In una fase di transizione è importante seguire i servizi con attenzione, evidenziare ciò che va migliorato, ma anche valorizzare i segnali positivi quando il lavoro amministrativo comincia a produrre risultati concreti» 16/6 Junker, in Goceano l’App per i rifiuti 15/6 «Daga potenzi subito il personale». Anagrafe, disservizi ad Alghero « indietro archivio servizi cittadino »