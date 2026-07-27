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Bike Sharing, 50 nuove bici per Casa Gioiosa

In funzione da oggi il servizio di bike sharing all’interno del Parco naturale regionale di Porto Conte, a supporto della nuova area di sosta di Casa Gioiosa





«Il servizio sta dando risultati molto positivi e i numeri del primo anno di attività lo dimostrano – dichiara l’assessore alla Mobilità Roberto Corbia –. Da luglio dello scorso anno a oggi sono stati percorsi oltre 60 mila chilometri, segno che cittadini e visitatori stanno scegliendo sempre più forme di mobilità sostenibile per i propri spostamenti. Proprio per questo abbiamo deciso di rafforzare il servizio nei mesi di maggiore affluenza con 50 biciclette elettriche aggiuntive e di sperimentare il collegamento tra Casa Gioiosa e Capo Caccia, offrendo un’opportunità concreta per raggiungere le Grotte lasciando l’auto nell’area di sosta». Delle 50 nuove biciclette elettriche incrementate nella flotta cittadina, raddoppiata rispetto all’anno passato, 20 saranno dedicate al collegamento tra Casa Gioiosa e Capo Caccia. Per incentivare ulteriormente l’utilizzo del servizio, è stata inoltre introdotta una tariffa agevolata riservata ai residenti nel Comune di Alghero: l’abbonamento mensile è disponibile al costo di 9,99 euro, rispetto ai 14,99 euro della tariffa ordinaria. Novità anche per il servizio di sharing dei monopattini elettrici. Tutti i mezzi sono stati adeguati alle nuove disposizioni normative con l’applicazione delle targhe identificative e della copertura assicurativa obbligatoria. È inoltre in corso il riposizionamento dei caschi integrati, già avviato nei giorni scorsi e destinato a concludersi entro la settimana.





«Per quanto riguarda i monopattini – prosegue Corbia – il tema della sicurezza nell’uso di questi mezzi è certamente di grande rilievo, e su questo stiamo concentrando le nostre attenzioni. Stiamo riposizionando i caschi a seguito dei numerosi furti e degli atti vandalici registrati nei mesi scorsi. Per questo rivolgiamo un appello a tutti gli utilizzatori affinché abbiano cura dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza. Rispettare i beni comuni significa contribuire a mantenere efficiente un servizio pubblico che sta dimostrando di essere sempre più apprezzato e utile, sia per i residenti sia per i tanti visitatori che scelgono Alghero».

ALGHERO - In funzione da oggi il servizio di bike sharing all’interno del Parco naturale regionale di Porto Conte, a supporto della nuova area di sosta di Casa Gioiosa. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Cacciotto nella promozione di mezzi di trasporto alternativi e sostenibili, per incentivare una mobilità integrata e ridurre il traffico veicolare in uno dei luoghi di maggiore pregio ambientale del territorio.