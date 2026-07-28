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Cor 16:33
Igiene urbana, WhatsApp dedicato
Alghero, oggi il primo di una serie di incontri con residenti e amministratori di condomini. Assistenza diretta per segnalazioni e prenotazioni con l’App Municipium, il numero verde dedicato e la chat WhatsApp
Igiene urbana, <i>WhatsApp </i>dedicato

ALGHERO - Da questo pomeriggio prende corpo il percorso di avvicinamento all’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale. Il primo appuntamento è in programma alle ore 17.30 presso il salone della borgata di Guardia Grande, con i rappresentanti delle borgate di Maristella, Corea, Guardia Grande, Santa Maria La Palma, Sa Segada, Arenosu, Tanca Farrà e Nurra. 

Domani, 29 luglio alle 17.30 è previsto l’incontro con i referenti dei consorzi delle strade vicinali del territorio, presso la sede dei Consorzi, in via Costa. Giovedì 30 luglio alle ore 17.30 sarà la volta degli amministratori dei condomini della città, chiamati all’incontro presso la sala della Parrocchia del Rosario in via XX Settembre. 

Il servizio di igiene urbana conta inoltre sulle azioni a favore di una puntuale assistenza ai cittadini per segnalazioni su qualsiasi attività inerente l’igiene urbana.  Disponibili l’App "Municipium", dalla quale ricevere le comunicazioni e alla quale rivolgere le segnalazioni, il numero verde 800543999 e il numero whattsapp 348 7493523, a cui è possibile rivolgersi per evidenziare mancanze nella raccolta, delucidazioni sui calendari e sugli orari del ritiro, concordare il prelievo degli ingombranti.
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