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S.A. 12:38
Al via la distribuzione dei mastelli ad Alghero
La consegna avviene presso l’area esterna della sede comunale di via Sant’Anna 36, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00, e proseguirà fino al 30 settembre 2026
Al via la distribuzione dei mastelli ad Alghero

ALGHERO - In vista dell’entrata a regime del nuovo appalto del servizio di igiene urbana, ad Alghero prende il via la distribuzione dei nuovi mastelli destinati alle utenze domestiche del territorio comunale, comprese quelle dell’agro. La consegna avviene presso l’area esterna della sede comunale di via Sant’Anna 36, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00, e proseguirà fino al 30 settembre 2026 (compreso). L’Amministrazione comunale ricorda che il ritiro obbligatorio riguarda esclusivamente il mastello grigio per il secco indifferenziato. Gli altri contenitori già in possesso delle utenze possono continuare a essere utilizzati, purché in buone condizioni, evitando così una sostituzione non necessaria. Questa scelta consentirà agli utenti di conservare il diritto a ricevere gratuitamente un nuovo mastello in caso di futura rottura o smarrimento.
Il mastello grigio potrà inoltre essere utilizzato come contenitore "jolly" per il conferimento di carta e vetro, ma non per la frazione organica. L’umido dovrà infatti essere esposto esclusivamente utilizzando il mastello marrone di maggiore capacità, mentre il contenitore marrone traforato resta destinato esclusivamente all’utilizzo domestico. Contestualmente al ritiro dei nuovi mastelli sarà possibile consegnare quelli vecchi direttamente agli operatori presenti nel punto di distribuzione. Gli addetti provvederanno al ritiro e alla disassociazione dei codici identificativi dall’utenza, evitando così ai cittadini di doversi recare all’ecocentro. Per le utenze domestiche dell’agro dotate di terreni di almeno 1.000 metri quadrati, al posto del mastello per l’organico sarà consegnata una compostiera, in linea con le modalità di gestione previste per queste utenze. Per il ritiro è sufficiente presentare il codice fiscale dell’intestatario della TARI.
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