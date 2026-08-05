S.A. 12:38

Al via la distribuzione dei mastelli ad Alghero

La consegna avviene presso l’area esterna della sede comunale di via Sant’Anna 36, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00, e proseguirà fino al 30 settembre 2026

ALGHERO - In vista dell’entrata a regime del nuovo appalto del servizio di igiene urbana, ad Alghero prende il via la distribuzione dei nuovi mastelli destinati alle utenze domestiche del territorio comunale, comprese quelle dell’agro.

La consegna avviene presso l’area esterna della sede comunale di via Sant’Anna 36, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00, e proseguirà fino al 30 settembre 2026 (compreso). L’Amministrazione comunale ricorda che il ritiro obbligatorio riguarda esclusivamente il mastello grigio per il secco indifferenziato. Gli altri contenitori già in possesso delle utenze possono continuare a essere utilizzati, purché in buone condizioni, evitando così una sostituzione non necessaria. Questa scelta consentirà agli utenti di conservare il diritto a ricevere gratuitamente un nuovo mastello in caso di futura rottura o smarrimento.