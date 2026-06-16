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Cor 14:09
Junker, in Goceano l’App per i rifiuti
Si chiama Junker ed è un “assistente” digitale che risolve in tempo reale ogni dubbio sulla raccolta differenziata e permette di consultare e accedere in un clic a tutti i servizi ambientali del proprio territorio
<i>Junker, i</i>n Goceano l’<i>App</i> per i rifiuti

BONO - Per i cittadini della Comunità montana del Goceano cambia il modo di gestire i rifiuti e interagire con la pubblica amministrazione. Formula Ambiente ha infatti deciso di aderire alla più diffusa e innovativa app italiana per l’economia circolare, già adottata da circa 3.000 Comuni, di cui oltre 140 in Sardegna. 
L’app si chiama Junker ed è un "assistente" digitale che risolve in tempo reale ogni dubbio sulla raccolta differenziata e permette di consultare e accedere in un clic a tutti i servizi ambientali del proprio territorio. Che si tratti di verificare i calendari del porta a porta, conoscere orari e localizzazione dei punti di raccolta o sapere come differenziare correttamente un prodotto, con Junker la soluzione è sempre a portata di mano!

L’app è scaricabile gratuitamente su ogni tipo di smartphone o tablet, altamente accessibile e interamente tradotta in 14 lingue, per poter essere facilmente fruibile da tutta la comunità, compresi utenti anziani, lavoratori stranieri e turisti. Tra le lingue supportate in app c’è anche il sardo: una scelta che rende Junker ancora più familiare per i cittadini e valorizza la forte identità culturale della regione.
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