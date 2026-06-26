S.A. 13:00 «Bando Cittadinanza Attiva, Alghero bene di tutti» Così l’assessora con delega alla Cittadinanza Attiva Raffaella Sanna interviene in occasione della pubblicazione dell’Avviso per il 2026







L’obiettivo dell’Amministrazione è rafforzare ulteriormente un modello che negli anni ha permesso di creare una collaborazione concreta tra istituzioni e cittadinanza. «La Cittadinanza Attiva rappresenta uno strumento importante perché supera la distinzione tra chi amministra e chi osserva. Le persone diventano parte del cambiamento e si sentono coinvolte nella cura degli spazi comuni. È un modo diverso di intendere il rapporto tra Comune e cittadini, basato sulla collaborazione, sulla fiducia e sulla corresponsabilità. La città è un bene di tutti e tutti possiamo contribuire a renderla più bella, accogliente e vivibile. Per questo – conclude l’assessora Sanna – auspichiamo una partecipazione sempre più ampia. Alghero ha bisogno di energie positive, di idee e di persone che abbiano voglia di mettersi in gioco. La Cittadinanza Attiva è uno degli strumenti attraverso cui possiamo trasformare questo impegno in azioni concrete a beneficio dell’intera comunità».

Nella foto: l’assessora Raffaella Sanna ALGHERO - «Con il progetto della Cittadinanza Attiva continuiamo a investire su un’idea semplice ma fondamentale: una città si costruisce insieme. Attraverso quelli che definiamo servizi pubblici collaborativi, cittadini, associazioni, enti del terzo settore e gruppi sportivi possono contribuire concretamente alla cura e alla valorizzazione dei beni comuni, diventando protagonisti della vita della comunità». Così l’assessora con delega alla Cittadinanza Attiva Raffaella Sanna interviene in occasione della pubblicazione dell’Avviso per il 2026. «C’è un grande bisogno di partecipazione, di relazioni e di senso di appartenenza. Quando una persona dedica il proprio tempo a un giardino pubblico, a una strada, a un’area verde o a un progetto condiviso sta contribuendo a rafforzare il legame con la propria città e con le altre persone che la vivono. È così che si costruiscono comunità più coese, solidali e consapevoli».L’obiettivo dell’Amministrazione è rafforzare ulteriormente un modello che negli anni ha permesso di creare una collaborazione concreta tra istituzioni e cittadinanza. «La Cittadinanza Attiva rappresenta uno strumento importante perché supera la distinzione tra chi amministra e chi osserva. Le persone diventano parte del cambiamento e si sentono coinvolte nella cura degli spazi comuni. È un modo diverso di intendere il rapporto tra Comune e cittadini, basato sulla collaborazione, sulla fiducia e sulla corresponsabilità. La città è un bene di tutti e tutti possiamo contribuire a renderla più bella, accogliente e vivibile. Per questo – conclude l’assessora Sanna – auspichiamo una partecipazione sempre più ampia. Alghero ha bisogno di energie positive, di idee e di persone che abbiano voglia di mettersi in gioco. La Cittadinanza Attiva è uno degli strumenti attraverso cui possiamo trasformare questo impegno in azioni concrete a beneficio dell’intera comunità». Edizioni Locali Cagliari Sassari Olbia Nuoro Oristano Porto Torres 24/6/2026 Mastelli nell’Agro e nuove buste: infopoint Prosegue ad Alghero il percorso di riorganizzazione del servizio di igiene urbana previsto dal nuovo appalto: al via la consegna dei nuovi mastelli destinati alle utenze domestiche dell’agro 23/6 «Rifiuti, direzione giusta ad Alghero» 16/6 Junker, in Goceano l’App per i rifiuti 15/6 «Daga potenzi subito il personale». Anagrafe, disservizi ad Alghero « indietro archivio servizi cittadino »