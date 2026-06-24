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Destagionalizzazione: riunione del Comitato

Oltre al Comune di Castelsardo, che ha già sottoscritto il patto, sono state attivate le prime interlocuzioni con le amministrazioni di Bosa e Stintino, nell’ottica di costruire una strategia sempre più ampia e partecipata





Oltre al Comune di Castelsardo, che ha già sottoscritto il patto, sono state attivate le prime interlocuzioni con le amministrazioni di Bosa e Stintino, nell’ottica di costruire una strategia sempre più ampia e partecipata. «La destagionalizzazione non può essere una sfida che affronta una singola città – dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto –. Per essere davvero efficace deve diventare una politica territoriale condivisa, senza confini amministrativi, capace di mettere in rete amministrazioni, imprese, sistema aeroportuale e operatori economici. Il Patto Destinazione Sardegna Nord Ovest nasce proprio con l’ambizione di costruire una destinazione integrata che valorizzi le eccellenze culturali, ambientali, sportive ed enogastronomiche del territorio durante tutto l’arco dell’anno. Non si tratta di stabilire gerarchie tra territori, ma di mettere a sistema le rispettive peculiarità per costruire un’offerta integrata e più competitiva. Per questo siamo persuasi della necessità del coinvolgimento della Città Metropolitana di Sassari e degli altri Comuni dell’area vasta. Sassari, per il ruolo che riveste e per il percorso di sviluppo della Città Metropolitana avviato dal Sindaco Giuseppe Mascia, rappresenta un interlocutore fondamentale per dare forza e prospettiva a questo percorso».





Il progetto prevede la definizione di un piano di destagionalizzazione turistica, alimentato attraverso risorse pubbliche e private, finalizzato a sostenere azioni di promozione, marketing territoriale, sviluppo di nuovi prodotti turistici e rafforzamento dell’accessibilità, con particolare attenzione al ruolo strategico dell’Aeroporto di Alghero. «Non possiamo limitarci al tradizionale modello del turismo balneare – prosegue il Sindaco Cacciotto –. Stiamo lavorando per rafforzare mercati che consentano di attrarre visitatori durante tutto l’anno, dallo sport all’enogastronomia, dal turismo culturale a quello esperienziale. Questo progetto rappresenta una grande opportunità per costruire un’offerta più equilibrata, sostenibile e capace di garantire continuità economica alle imprese e maggiore stabilità occupazionale».

ALGHERO – Si è svolta ieri mattina presso l’Aeroporto di Alghero Riviera del Corallo la prima riunione del Comitato Guida del progetto "Patto Destinazione Sardegna Nord Ovest", il programma strategico nato per promuovere la nascita di nuove stagionalità e rafforzare la competitività del territorio nei mesi di bassa e media stagione. Il Comitato, presieduto dal Comune di Alghero, è composto dalla Camera di Commercio di Sassari, da SO.GE.A.AL., da Confcommercio Nord Sardegna e dai Comuni che aderiscono all’iniziativa. Nel corso dell’incontro si è lavorato alla definizione del protocollo attuativo che disciplinerà le modalità operative del progetto e all’ampliamento della rete dei soggetti aderenti. In questa fase assume un ruolo centrale la Città Metropolitana di Sassari, chiamata a favorire il coinvolgimento dei Comuni del territorio e a rafforzare una visione condivisa dello sviluppo turistico del Nord Ovest della Sardegna.