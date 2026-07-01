S.A. 8:53 Antonio Boggio ad Alghero con il suo nuovo libro Antonio Boggio, nuova voce della narrativa crime sarda, torna in libreria insieme al suo commissario Terranova. Appuntamento venerdì 3 luglio nello spazio aperto di Cyrano



ALGHERO - Venerdì 3 luglio Antonio Boggio sarà ad Alghero, ospite della rassegna Llibres Llibres per prentare, in dialogo con Elias Vacca, il suo nuovo romanzo "Nero Mediterraneo". L’appuntamento è per le 21,00 nello spazio all’aperto della Libreria Cyrano (Vi aVittorio Emanuele, 11). Antonio Boggio, nuova voce della narrativa crime sarda, torna in libreria insieme al suo commissario Terranova, anima inquieta e allo stesso tempo empatica e umanissima, che indaga nella splendida cornice dell’isola di San Pietro.



Il libro: L’estate è lontana, e a Carloforte, nel sud della Sardegna, sono rimasti quasi esclusivamente i residenti, il pomeriggio in cui approda un peschereccio con a bordo alcuni migranti soccorsi in mezzo al mare. Proprio per questo, quando la mattina successiva su una spiaggia vicina viene ritrovato il cadavere della diciannovenne Brigitta, in tanti insorgono, certi che il colpevole sia uno dei profughi, fuggito durante la notte dal centro di accoglienza. L’indagine finisce sul tavolo di Alvise Terranova, che sta attraversando un personale mare in tempesta, diviso tra i ricordi del passato e le paure del futuro. Quando si parla di omicidi, Alvise è allergico alle soluzioni facili, e ancora di più a quelle che danno voce agli istinti più bassi dell’essere umano. Come sempre all’inizio di un’indagine, si concentra prima di tutto sulla vittima, quasi che solo lei possa dirgli dietro quale volto si cela il proprio assassino. Presto, capisce che Brigitta nascondeva segreti davvero insospettabili, e che forse questa volta la verità si annida negli angoli più neri del cuore delle persone – anche quelli che disegnano nel Mediterraneo rotte che non esistono sulle carte…



Antonio Boggio è nato nel 1982, ed è cresciuto a Carloforte, nell’isola di San Pietro, a sudovest della Sardegna. Attualmente vive e lavora a Cagliari. Dopo aver pubblicato i primi due romanzi con protagonista Alvise Terranova con Piemme nel 2022 e nel 2023, la serie è proseguita nel Giallo Mondadori con il fortunato Assassinio all’isola di San Pietro. Llibres Llibres è espressione del festival Dall’altra parte del mare, organizzato dall’Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e patrocinato e sostenuto dal Comune di Alghero, dalla Regione Sardegna e dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma Salude & Trigu.



Nella foto: Antonio Boggio