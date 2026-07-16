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Pulixi racconta i suoi libri ad Alghero
A dialogare con l’autore, nel cortile della scuola primaria Sacro Cuore, ci sarà Elias Vacca. Piergiorgio Pulixi è tra le voci più autorevoli della crime fiction europea. Appuntamento giovedì 23 luglio
Pulixi racconta i suoi libri ad Alghero

ALGHERO - Giovedì 23 luglio alle 21,00 Piergiorgio Pulixi torna ad Alghero, ospite della rassegna Llibres Llibres, per un incontro con il pubblico dedicato ai sui libri. A dialogare con l’autore, nel cortile della scuola primaria Sacro Cuore, ci sarà Elias Vacca. Piergiorgio Pulixi è tra le voci più autorevoli della crime fiction europea. I suoi romanzi sono tradotti nelle principali lingue. Si è aggiudicato numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il Premio Scerbanenco (2019) e il Prix Babelio (2025).
Ha pubblicato Perdas de fogu (Edizioni E/O 2008), e singolarmente il romanzo sulla schiavitù sessuale Un amore sporco, inserito nel trittico noir Donne a perdere (Edizioni E/O 2010).

È autore della saga poliziesca di Biagio Mazzeo iniziata col noir Una brutta storia (Edizioni E/O 2012), miglior noir del 2012 per i blog Noir italiano e 50/50 Thriller e finalista al Premio Camaiore 2013, proseguita con La notte delle pantere (Edizioni E/O 2014), vincitore del Premio Glauco Felici 2015, e Per sempre (Edizioni E/O 2015). Nel 2014 per Rizzoli ha pubblicato anche il romanzo Padre Nostro e il thriller psicologico L’appuntamento (Edizioni E/O), miglior thriller 2014 per i lettori di 50/50 Thriller. Nel 2015 ha dato alle stampe Il Canto degli innocenti (Edizioni E/O) vincitore del Premio Franco Fedeli 2015, primo libro della serie thriller I canti del male.

Alcuni suoi racconti sono stati pubblicati sul «Manifesto», «Left», «Micromega» e «Svolgimento» e in diverse antologie. I suoi romanzi sono in corso di pubblicazione negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Altre pubblicazioni: Lo stupore della notte (Rizzoli, 2018), L’isola delle anime (Rizzoli, 2019), Per mia colpa (Mondadori, 2021), Stella di mare (Rizzoli, 2023), La donna nel pozzo (Feltrinelli, 2024), Il nido del corvo (Feltrinelli, 2026) e Tutte le ragazze mentono (Rizzoli 2026). Llibres Llibres è espressione del festival Dall’altra parte del mare, organizzato dall’Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e patrocinato e sostenuto dal Comune di Putifigari, dalla Regione Sardegna e dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma Salude & Trigu.

Nella foto: Piergiorgio Pulixi
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