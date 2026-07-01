S.A. 9:39 Largo Costantino: lavori a rilento e proteste La denuncia è di Christian Mulas consigliere comunale del Psd’az che accende i fari su una situazione che sta causando notevoli disagi ai residenti e alle famiglie della zona





La denuncia è di Christian Mulas consigliere comunale del Psd’az che accende i fari su una situazione che sta causando notevoli disagi ai residenti e alle famiglie della zona. «A rendere ancora più grave la situazione è la presenza di liquami a cielo aperto, una condizione che desta serie preoccupazioni sotto il profilo igienico-sanitario e del decoro urbano, oltre a rappresentare un ulteriore disagio per chi vive quotidianamente nel quartiere. Per queste ragioni chiediamo all’Assessore competente ai Lavori Pubblici di intervenire con urgenza, convocando l’azienda appaltatrice per fare piena chiarezza sulle cause dei ritardi e per definire un cronoprogramma certo che garantisca la rapida conclusione dell’intervento» incalza Mulas che chiede «risposte chiare e il rispetto degli impegni assunti dall’azienda appaltatrice dei lavori»: «Non è accettabile che un’opera di riqualificazione si trasformi in un cantiere senza tempi certi, con inevitabili ripercussioni sulla qualità della vita dei residenti»chiude la nota. ALGHERO - «Esprimiamo forte preoccupazione per il grave rallentamento dei lavori di riqualificazione di Largo Costantino. Le numerose segnalazioni, corredate da fotografie inviate dai cittadini e residentidella zona, documentano chiaramente lo stato di avanzamento estremamente lento del cantiere. Secondo quanto riferito dai residenti, la ditta appaltatrice sarebbe presente sul posto solo sporadicamente, con interventi limitati a un solo giorno alla settimana, determinando un’inaccettabile dilatazione dei tempi di esecuzione».