Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
S.A. 9:39
Largo Costantino: lavori a rilento e proteste
La denuncia è di Christian Mulas consigliere comunale del Psd’az che accende i fari su una situazione che sta causando notevoli disagi ai residenti e alle famiglie della zona
Largo Costantino: lavori a rilento e proteste

ALGHERO - «Esprimiamo forte preoccupazione per il grave rallentamento dei lavori di riqualificazione di Largo Costantino. Le numerose segnalazioni, corredate da fotografie inviate dai cittadini e residentidella zona, documentano chiaramente lo stato di avanzamento estremamente lento del cantiere. Secondo quanto riferito dai residenti, la ditta appaltatrice sarebbe presente sul posto solo sporadicamente, con interventi limitati a un solo giorno alla settimana, determinando un’inaccettabile dilatazione dei tempi di esecuzione».

La denuncia è di Christian Mulas consigliere comunale del Psd’az che accende i fari su una situazione che sta causando notevoli disagi ai residenti e alle famiglie della zona. «A rendere ancora più grave la situazione è la presenza di liquami a cielo aperto, una condizione che desta serie preoccupazioni sotto il profilo igienico-sanitario e del decoro urbano, oltre a rappresentare un ulteriore disagio per chi vive quotidianamente nel quartiere. Per queste ragioni chiediamo all’Assessore competente ai Lavori Pubblici di intervenire con urgenza, convocando l’azienda appaltatrice per fare piena chiarezza sulle cause dei ritardi e per definire un cronoprogramma certo che garantisca la rapida conclusione dell’intervento» incalza Mulas che chiede «risposte chiare e il rispetto degli impegni assunti dall’azienda appaltatrice dei lavori»: «Non è accettabile che un’opera di riqualificazione si trasformi in un cantiere senza tempi certi, con inevitabili ripercussioni sulla qualità della vita dei residenti»chiude la nota.
10:00
Si accende Matteotti: nuovo impianto luci nel Parco
Approvato il progetto per la realizzazione dell’impianto di illuminazione per coprire un’area verde pari a 3500 mq: 115mila euro la spesa finanziata
26/6Scuola via Tarragona, fine cantieri entro ottobre
25/6«Disarmiamo le parole e lavoriamo per la città»
19/6264 nuovi loculi in Cimitero
18/6Lavori Abbanoa in centro storico. «No cantieri nelle aree turistiche»
18/6Illuminazione, parcheggi e decoro. «La realtà non è quella dei media»
17/6Struttura sportiva al coperto per Bosa
16/6“La Piramide”, riqualificazione a Sorso
15/6Riapre la Chilivani–Porto Torres
12/6«Rotatoria Carmine simbolo di incapacità amministrativa»
11/6Al via il cantiere per il parco urbano a Sennori
« indietro archivio opere pubbliche »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)