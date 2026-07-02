S.A. 10:51 Operatore ecologico si droga durante il servizio Il mezzo fermo ha attirato l’attenzione degli agenti che si sono avvicinati e hanno sorpreso l’uomo mentre tentava di disfarsi della sostanza stupefacente



ALGHERO - Un operatore ecologico di Alghero è stato sorpreso dalla Polizia mentre stava preparando una dose di eroina sul mezzo di servizio, durante il turno di lavoro. Il mezzo fermo ha attirato l’attenzione degli agenti che si sono avvicinati e hanno sorpreso l’uomo mentre tentava di disfarsi di una fialetta con del liquido giallastro, sversandola sul tappetino dell’autocarro. Accanto a sé aveva una siringa, un laccio emostatico e un accendino. Sul posto sono stati richiamati gli uomini della Scientifica, i test hanno confermato: la sostanza sversata sul tappetino era eroina. La circostanza è stata segnalata all’azienda e gli accertamenti hanno consentito di accertare che l’uomo, durante il turno di servizio, si era allontanato dalla sua zona di raccolta per drogarsi. Una interruzione di pubblico servizio per cui è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato anche segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.