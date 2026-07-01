S.A. 16:14 Alghero in tilt: luce internet a singhiozzo Da giorni (anni) si ripetono le interruzioni di energia elettrica e internet in varie zone della città. Solitamente è agosto il mese del picco delle presenze e delle criticità ma quest’anno i disagi hanno anticipato ogni previsione



ALGHERO - Paese che vai e disservizi che trovi. Accade ad Alghero, regina del turismo sardo, dove da giorni (anni) si ripetono le interruzioni di energia elettrica e internet in varie zone della città. Solitamente è agosto il mese del picco delle presenze e delle criticità ma quest’anno i disagi hanno anticipato ogni previsione. Non è un buon segno in un territorio che ha difficoltà ad accogliere un aumento consistente e repentino della popolazione nei mesi estivi superando la sua capacità di carico.



E non è solo un problema di linee elettriche ma di infrastrutture, fogne, servizi, mobilità, viabilità e in generale di qualità della vita. Da più parti della politica e della società locale è emersa da tempo la consapevolezza che serve un cambio di rotta per affrontare priorità ed emergenze nel breve periodo e sviluppare politiche mirate a coniugare l’affluenza turistica con la sostenibilità del territorio e il riequilibrio delle presenze nelle aree urbane ed extraurbane. Qualche episodio di cronaca accelera per qualche giorno la discussione pubblica sul tema come è avvenuto con lo scoppio di una cabina elettrica in pieno centro storico la scorsa estate ma poi il letargo invernale prevale e al risveglio i problemi sono ancora là, come e più di prima.