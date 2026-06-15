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Truffa da 200mila euro ai danni di un anziano

Nel corso della tarda serata di giovedì 11 giugno, a Sassari, i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile dei reati di truffa aggravata e sostituzione di persona ai danni di un anziano

SASSARI - L’operazione è stata avviata dai militari dell’Arma a seguito dell’esasperazione di un anziano del luogo che era rimasto vittima per anni di costanti richieste di denaro. Secondo quanto ricostruito, nel periodo compreso tra il mese di giugno 2021 e il mese di maggio 2026, l’arrestato, avvalendosi di plurime scuse e raggiri, aveva indotto la vittima a versare indebitamente somme di denaro per un importo complessivo stimato in circa 200.000 euro. In particolare, l’uomo avrebbe spinto il malcapitato anziano a effettuare numerosi versamenti sia tramite la consegna di denaro contante, sia mediante bonifici indirizzati a un conto corrente postale intestato a una congiunta dell’autore del reato.





A conclusione degli accertamenti condotti, i militari dell’Arma sono intervenuti bloccando il truffatore subito dopo che questi aveva ricevuto dalla vittima l’ennesima somma di denaro contante, pari a 250 euro, che è stata quindi recuperata e immediatamente restituita al legittimo proprietario.





Successivamente, i Carabinieri hanno eseguito un’attenta perquisizione presso l’abitazione dell’indagato che ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro diverse carte postali verso le quali la vittima aveva verosimilmente indirizzato numerosi versamenti. Espletate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali, in attesa dell’udienza di convalida che è stata celebrata nella mattinata odierna e, a seguito della quale, all’indagato è stato imposto l’obbligo di presentazione presso la Stazione Carabinieri di Sassari.







